No sabemos qué nos llama más la atención de Granizo. Lo más evidente es que reúne a dos marcas registradas y tanques bien pesados: Netlix y Guillermo Francella. En orden de importancia, lo siguiente sería decir que es un film dirigido por Marcos Carnevale y en la disputa de la triada del podio, podríamos ubicar el hecho de que es una película que se enmarca en el género de Cine Catástrofe. Pero de todos estos hechos, de muchísimo valor, quizás lo que lo hace más atractivo para nosotros, los habitantes del Corazón del país, es que está rodada en Córdoba y Buenos Aires.

Cómo olvidar aquellos días del 2021 en los que el centro de la ciudad, la Cañada y la Av. Padre Luchesse se cerraron y se vistieron de set de exteriores al mejor estilo Hollywood, despertando la curiosidad y el interés de nosotros, los cordobeses de pura cepa, a los que nos cuesta poco inflar el pecho de orgullo.

Y es que la plataforma de la N, probablemente tendrá desde el 30 de marzo, en su top 10 de los más visto a esta película en la que vemos a Guillermo Francella, a Romina Fernandes, Peto Menahem, Laurita Fernández, Martín Seefeld y Nicolás Scarpino, pero veremos además actuar a profesionales made in Córdoba como Pablo Tolosa, Cherca Pietro, Beto Bernuez y Carolina Godoy. A quién no le significa un motivo extra para sonreír.

Granizo es el film que congrega todo los elementos. Película que nos lleva a transitar entre la comedia y la tragedia la vida de Miguel Flores, un hombre sencillo al que la tragedia lo convirtió en meteorólogo, y no en uno cualquiera, sino en "El infalible". Ese hombre tan confiable, una noche falla, y se convierte en enemigo público de Buenos Aires. Desde ahí se verá obligado a volver a Córdoba - lugar del que el personaje interpretado por Francella es oriundo- por refugio. En la capital del ferné tendrá que recomponer vínculos bastante desgastados, principalmente con su hija (interpretado por Romina Fernándes).

En gira de prensa, Guillermo Francella y Marcos Carnevale hablaron con Cba24n y con Canal 10, hecho que además nos da alegría porque quiere decir que aunque Dios atienda en Buenos Aires, cada vez son más los kioscos que se ponen en funcionamiento hacia el interior del país. Y es que si el streaming vino a enseñarnos algo, es que la democratización de las audiencias es redituable.

"Estamos felices con el resultado", dice Marcos Carnevale que sabe que todos estarán atentos a Granizo y a la promesa del cine Catástrofe. "Además es la primera vez que trabajo en Córdoba. Para mí fue muy importante y tengo que agradecer a todos los que participaron. Nos hicieron el trabajo realmente muy fácil, desde los actores al Gobierno de la Provincia", explica. "Nos brindaron un apoyo, un cariño. Todos fueron muy profesionales y yo amo Córdoba", apunta Guillermo.

Volviendo a los hechos, que Carnevale sea profeta en su tierra y que use su tierra de escenario, es además un desafío extra. Y en la fotografía de la película ese amor queda reflejado. Hay hermosas vistas de Córdoba. Granizo tiene muchas locaciones más que familiares, con tomas áreas de la ciudad: la zona de Güemes con sus bares, la Cañada y el centro histórico de la ciudad, la zona del polo sanitario, el panal -Casa de Gobierno-. Eso solo por nombrar algunos de los puntos de referencia que hacen más atractiva la película para los cordobeses.

"El humor está y va estar en un gran parte de la película pero hay momentos puntuales y de mucha identificación relacionados al éxito, la cultura de la cancelación, el exitismo que hay en medios televisivos, los egos, los vínculos y entre tantas cosas, es la primera vez que se hace cine catástrofe en la Argentina", recalca Guillermo. No es menor, en especial después de ver las opiniones divididas que despertó Don't look up, también de Netflix.

Quienes vimos el trailer y leímos la sinopsis entendimos que veríamos una comedia. Pero la cosa cambia cuando vemos la primera escena del film. Sin Spoiler, vamos a asegurarles que la tragedia es el desencadenante de todo y que, aunque matizada por el humor y el absurdo, no podemos dejar de observarla.

"Nosotros vemos Cine Catástrofe en el mundo entero pero nunca con nuestras cosas, en nuestra vida, con nuestros emblemáticos edificios". Dice Francella y Marcos Carnevale agrega: "Quisimos ir a fondo con el tema. Sabíamos que si nos mandabamos a hacer catástrofe había que creer en la historia y estar convencidos de que era posible".

Y si todo esto resultaba suficiente para ver la película, esperen porque no hablamos de la parte de la catástrofe -Sin spoiler-. Veremos espacios bien representativos de la Ciudad de Buenos Aires romperse de una manera brutal y muy convincente. Todo un desafío para el cine de nuestro país.

Otro punto a favor del film es que la dupla Carnevale - Francella es una dupla probada en esto de hacer cosas increíbles, convincentes. Son amigos, muy cercanos, y vienen de trabajar juntos en Corazón de León, otro film que conquistó audiencias en América Latina: "En Corazón de León había que enanizar a un personaje y la gente compró la convención y no solo la del personaje, sino la de la historia de amor", recuerda Francella.

"La respuesta viene siendo unánime, ha gustado. Estoy como muy orgulloso de lo que la gente de efectos especiales ha logrado. Estamos a la altura del mundo. Estoy ilusionado, feliz. Con este libro, con esta historia, en Córdoba, en Buenos Aires y con una película que invita a la reflexión", cierra Guillermo.

El resultado, tendrá que verse desde el 30 de marzo en Netflix, porque al final de todo, es el público el que termina decidiendo. Por acá, auguramos un temporal de muchas reproducciones para Granizo.