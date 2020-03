El comediante cordobés Emanuel Rodríguez es uno de los máximos referentes del género a nivel nacional, como lo demuestra su regreso a nuestra ciudad con el stand up “Peroncho”, obra que el sábado alcanzará las 1.000 funciones en vivo.

El artista se declara abiertamente kirchnerista y viene ofreciendo su espectáculo por todo el país con su prédica que combina militancia con lecturas desfachatadas sobre la actualidad.

La cita tendrá lugar el sábado a las 21 en el Sindicato Luz y Fuerza (Deán Funes 672), con entrada a la gorra. Además, se puede colaborar llevando leche, té, arroz y azúcar para el merendero Eva Perón de Unquillo.

Hace unos días decía al diario Hoy día Córdoba

"El personaje nació cuando empecé a hacer stand up, buscando una veta que le diera originalidad a mi monólogo, cuando comencé a hacer humor político. Me di cuenta de que era claramente lo que más me gustaba hacer. Me resultó natural identificar mi producción con mi militancia y con mis ideas políticas. Durante las primeras funciones, el show se llamó “A Peronist Stand Up For The Peronist People”. Me resultaba gracioso, pero en términos de marketing era horrible. Entonces, recurrí a una vieja máxima peronista: “Tomar con orgullo, darle vuelta el sentido a palabras que son usadas con desprecio, con una significación peyorativa y transformar ese odio de clase en bandera de dignidad”. De ahí, “Peroncho”.

Y agregó:

"Puedo decir que quienes me saludan al final de show suelen rescatar la intensidad del espectáculo y la cuestión política. Yo busco que no haya minuto del show en que no se agite una carcajada, pero también busco que el mensaje político no pierda potencia. En las mejores devoluciones que recibo, me dicen que eso a veces sale bien"

