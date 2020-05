En el día del cumpleaños del director, actor y productor compartimos completa una de sus grandes películas:

"Million Dollar Baby" (también conocida como "Golpes del destino")

Año 2004. Duración: 132 minutos.

País: Estados Unidos

Director: Clint Eastwood

Sinopsis

Después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, Frankie Dunn (Eastwood) regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap (Freeman), un ex-boxeador que es además su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que se refugia desde hace años en la religión buscando una redención que no llega. Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald (Swank), una voluntariosa chica que quiere boxear y que está dispuesta a luchar denodadamente para conseguirlo. Frankie la rechaza alegando que él no entrena chicas y que, además, es demasiado mayor. Pero Maggie no se rinde y se machaca cada día en el gimnasio, con el único apoyo de Scrap.

Elenco parcial: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Anthony Mackie, Jay Baruchel, Mike Colter, Lucia Rijker, Brian F. O'Byrne, Margo Martindale, Riki Lindhome.

Obtuvo 4 premios Oscar: Mejor película, Director, Actriz y Actor secundario.Y otros premios de importancia internacional.

Aquí la película completa