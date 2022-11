Enrico Barbizi celebra 30 años con la música

Enrico Barbizi (músico, autor, compositor y productor) celebra 30 años haciendo y apostando a la Cultura cordobesa con un Concierto único e irrepetible.

El artista, junto a su banda completa, hará una retrospectiva de su obra tocando canciones de sus 9 discos editados y presentando 7 canciones nuevas del nuevo material que está grabando. Además, habrá un bloque instrumental acompañado por un grupo de Bailarinxs y una puesta en escena con Mapping.

Enrico Barbizi comenta en esta entrevista radial realizada en "Furia Nacional", 102.3 FM, que su vida “tiene dos facetas, la de artista y la de docente”. Durante la pandemia pude seguir trabajando, mientras vi amigos y colegas que tuvieron que vender sus instrumentos para poder “morfar”, comprendí que pude hacer la música que me gusta hacer porque tengo un sustento en otro lugar y me gusta mucho la docencia, hace 29 años que doy clases".

Además cuenta la respuesta rápida obtenida de parte de Litto Nebbia cuando le envió el tema titulado “Lucero” que luego quedó grabado en conjunto para este décimo disco que tendrá invitados particulares, y comentó que todavía no se conocen personalmente con el autor rosarino.

"Considero que Litto todavía no es valorado en su verdadera dimensión, es el gran admirado por Charly, Fito, entre otros. Tiene 74 y sigue remándola. Los grandes de verdad tienen esa faceta humilde. A las dos horas me respondió cuando le escribí !" relata el músico.

“Cuando fui telonero de Fito Páez nunca lo pude ver, sin embargo cuando estuve con Bryan Adams vino a saludarme donde yo estaba”, diferencia Enrico.

“En este show voy a tocar dos temas de cada uno de mis discos y 6 canciones nuevas, en casi todas va a haber un invitado muy especial, también habrá danza, mapping, muchos visuales; mi hija Renata que está por cumplir 20 años hará un solo de traversa en una canción”, sigue detallando el artista.

En una entrevista totalmente desestructurada Barbizi relata las peripecias de sobrevivir en un mundo artístico adverso al que sin embargo sabe hacer frente a fuerza de perseverancia y talento.

Italiano de origen, llegó a la Argentina en 1976 y cuenta que tiene pendiente ir a conocer Milán, donde nació.

"No sé si musicalmente influyó en mí ese origen, pero en mi casa se escuchaban canciones de la resistencia italaiana. Pero no creo que hayan incidido directamente en lo mío, he tenido otras influencias", reflexiona. "Busco un sonido propio que creo ya lo tengo. Hay muchas composiciones que ya “suenan a Barbizi”. Me gusta el artista que toma riesgos. Actualmente la música está muy homogeneizada", considera.

“El sábado que viene voy a estar celebrando 30 años de música, van a ser más de dos horas, con un montón de artistas, mapping, danza . Les pido por favor que vayan (ríe) porque va a ser una fiesta. Las entradas están en la boletería del teatro o por Autoentrada” finaliza invitando.

Biografía resumida:

Enrico Barbizi es músico de la Ciudad de Cordoba. Desde hace más de 25 años trabaja incansablemente en y por la Cultura. Un referente de la escena.

Ha compartido escenario en Córdoba abriendo los conciertos de Phil Collins, Bryan Adams, Jon Anderson (YES), Silvio Rodríguez, Dominic Miller (STING), Roberto Carlos, Fito Paez, Ismael Serrano, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Cristian Castro, Pimpinela, David Bisbal, Suéter, entre otrxs... Ha realizado giras y tocado junto a Palo Pandolfo, Martin Buscaglia, Pablo Dacal, Mocchi, Eruca Sativa, Fernando Zamalea y Marcelo Ezquisga, Francisco Bochaton, Alfonso Barbieri, etc.

Enrico tiene 9 discos editados. Y actualmente trabaja en su próximo material con Invitadxs como Litto Nebbia, Lula Bertoldi, Lito Epumer, Guillermo Arrom, Leo García, entre otres...

Por otra parte tiene más de 25 años de experiencia componiendo música para Teatro, Danza, Cine y TV.