El catálogo de películas de HBO Max se enriquece con nuevas historias de terror, acción, ficción, clásicos inolvidables y nuevos lanzamientos, para seguir fortaleciendo el contenido disponible en la región.

HBO Max continúa ampliando su catálogo de historias, con la llegada de más de 200 películas nuevas en la plataforma protagonizadas, dirigidas y escritas por grandes talentos de Hollywood y de diferentes lugares del mundo. Películas icónicas, clásicas, multipremiadas y otros títulos que divirtieron a los fanáticos del cine y entretenimiento en décadas pasadas así como nuevas y prometedoras producciones.

Entre los estrenos más recientes se encuentran emocionantes historias como la de Jumanji: The next level, en una película protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas; Zombieland: Double Tap, comedia protagonizada Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin, que sigue a un grupo de supervivientes en medio de un apocalipsis zombi; Happiest Season, una comedia romántica protagonizada por Kristen Stewart; Monster Hunter, una película cargada de mucha acción, basada en la famosa franquicia de videojuegos, con Milla Jovovich, Ron Pearlman y el actor mexicano Diego Boneta en el protagónico; y Words on bathroom walls, que sigue la historia de amor de un joven que es diagnosticado con una enfermedad y se enamora de una compañera de secundaria que lo inspira a no ser definido por su condición.

También hay películas multipremiadas como The social network, basada en el libro ‘Millonarios por accidente’ de Ben Mezrich y que cuenta la vida de Mark Zuckerberg y los inicios de Facebook; Serpico, película protagonizada por Al Pacino, por la cual, obtuvo el galardón a mejor actor en los premios BAFTA, un Globo de Oro y un premio Oscar. Además, está Jerry Maguire, la inolvidable comedia romántica protagonizada por Tom Cruise y René Zellweger que logró nominaciones en cuatro categorías en los premios Oscar y por la cual el actor Cuba Gooding Jr. obtuvo su primer premio de la academia en la categoría de mejor actor secundario.

También, se verán historias llenas de acción como Bad boys for life en una nueva entrega de la divertida historia de dos policías estelarizadas por Will Smith y Martin Lawrence; y Bloodshot, una película con Vin Diesel, basada en el cómic creado en la década de los noventa que sigue la historia de un ex agente que se convierte en mercenario.

Algunas historias cargadas de drama y ya clásicos del cine como All the king´s men, que cuenta con la participación de Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet y James Gandolfini y está basada en la novela ganadora de un premio Pulitzer sobre la vida de un político y su ambición por el poder; Glory, una historia centrada en la época de la Guerra Civil en Estados Unidos, protagonizada por Matthew Broderick, Denzel Washington y Morgan Freeman; The pursuit of happyness con una conmovedora historia sobre un hombre perseverante que lucha arduamente por seguir adelante y hacer sus sueños realidad; y Tootsie, que sigue la historia de un actor, interpretado por Dustin Hoffman, que pierde su trabajo y se disfraza de mujer para obtener un nuevo empleo.

Para disfrutar en familia hay historias animadas, de fantasía y algo de comedia con películas como The smurfs que sigue una nueva aventura de Los Pitufos; una historia protagonizada por el talentoso David Bowie en Labyrinth y cuenta la historia de una chica que decide entrar a un laberinto para rescatar a su hermano menor quien fue raptado por un duende; y Madeline que narra la historia de una niña que intenta salvar el internado en el que vive.

Para los amantes del terror y suspenso se encuentran historias como la de cuatro jóvenes con poderes sobrenaturales en The coventant, una película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por uno de los actores más emblemáticos del género como lo es Bruce Campbell en The evil dead y Panic Room, un thriller psicológico dirigido por David Fincher y protagonizado por Jodie Foster y Kristen Stewart., entre muchos títulos más.