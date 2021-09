El actor Michael K. Williams fue hallado sin vida en el interior de su departamento y la causa de su muerte sería una sobredosis. Era conocido por su personaje de Omar Little en la serie televisiva "The Wire".



El intérprete fue encontrado muerto este lunes y la noticia del fallecimiento fue confirmada por fuentes policiales al diario New York Post.

Michael Kenneth Williams tenía 54 años y saltó a la fama gracias a su papel en "The Wire", un retrato coral de la ciudad de Baltimore y que es considerada por los especialistas como una de las tres mejores series de la historia de la televisión. Su personaje era un gángster homosexual que asaltaba a narcotraficantes de Baltimore y que exponía los diferentes códigos de los bajos fondos de la ciudad.

También apareció en un capítulo de la serie Los Soprano, en un episodio. Además participó en Boardwalk Empire, Community y The Night Of, entre una veintena de series en las que tuvo participaciones de mayor o menor protagonismo.

En el cine también tuvo una trayectoria, apareciendo en filmes como "12 años de esclavitud" (ganadora del Oscar), "Assassin's Creed", en la saga de "La purga", "El increíble Hulk", "The road" y "Puro vicio". Su última película fue "The Red Sea Diving Resort", de 2019.



Williams comenzó su carrera como bailarín, en videoclips y giras de artistas varios. Su debut como actor fue en un videoclip de Madonna en 1994. También incursionó como modelo. En su juventud vivió momentos difíciles, confesó que tuvo períodos sin hogar.

El trabajo del actor a menudo atrajo la atención de los premios, incluidos tres premios Emmy como Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película por su trabajo en When They See Us, The Night Of y Bessie. Actualmente se encontraba en la contienda por el premio Emmy como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por su trabajo en Lovecraft Country (HBO).





(Fuente Clarín)