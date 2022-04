Con entrada libre y gratuita, desde el jueves 7, el Paseo del Buen Pastor inaugurará la muestra Escenas de nueva York . Se trata de una colección de piezas plásticas que el artista Rómulo Macció realizó inspirado por el tiempo en el que vivió en esa ciudad.

Más allá de haber conocido realmente o no Nueva York, es quizás una de las ciudades más recorridas por el cine y las series y basta nombrar Friends o Sex in the city para demostrarlo. Tal vez por eso, sus lugares emblema son parte del acervo colectivo.

Esta muestra puede entonces trasladarnos con los sentidos, sin necesidad de visa. Macció es hoy uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Y es una temática común a su obra, los paisajes urbanos, de las ciudades más imponentes. Eso se explica porque residió en París, Madrid, Londres y Nueva York además de Buenos Aires.

En la gran manzana vivió casi tres años y de ese tiempo, en la última década del siglo XX, surgen las piezas que completan la exhibición.

La exposición, curada por Florencia Battiti, es una pequeña parte del enorme cuerpo de obra de Macció, en la que se encuentra un importante trabajo de retórica visual vinculado en forma directa con su pasado de publicista.

La muestra se podrá visitar hasta el 24 de julio, de martes a domingos de 10 a 19, con entrada libre y gratuita.