La ficción zombie para AMC no se agota. Fear the Walking Dead, serie satélite de The Walking Dead (la primera de ellas, porque está próximo el estreno de una secuela de la original titulada The Walking Dead World Beyond) está próxima a estrenar su sexta temporada en la que el apocalipsis parece dar un nuevo e inesperado giro.

Antes del esperado estreno, hay un teaser para elevar la adrenalina de los seguidores de la saga.

Danay García fue la actriz de la serie encargada de difundirlo.