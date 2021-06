Foo Figthers se estará presentando el próximo fin de semana en el Madison Square Garden en la reapertura luego de marzo de 2020.

Pero en esa previa, la banda liderada por Dave Grohl aprovechó para tocar en el Canyon Club, Hills de California para 600 personas. El protocolo de la noche indicaba que los asistentes debían estar vacunados contra el COVID-19. La agrupación que estuvo frenada por más de 12 meses aprovechó para repasar clásicos como Times like these o Everlong, pero además reversionó Somebody to love, una gran canción de Queen.

Dave Grohl estuvo muy presente en la lucha contra el Coronavirus generando conciencia de la necesidad de quedarse en casa primero, y de vacunarse después. Además la agrupación formó parte de recitales online para recaudar fondos para causas humanitarias referidas al virus.

¡Mirá el video!