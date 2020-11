La Televisión Pública transmitirá los domingos, a partir del 8 de noviembre, el programa "Dos solos", un ciclo de entrevistas a personalidades de la actualidad.

Gastón Pauls conducirá la nueva propuesta que se podrá ver a las 21.30 y en el primer envío estará como invitada, la actriz y cantante uruguaya, Natalia Oreiro.



"Los actores tenemos un costado psicótico importante, y si no lo ponemos en los personajes tendríamos que tratarnos seriamente", cuenta la actriz en la charla, según adelantó la producción del envío.

También habla de los inicios de su vocación en la escuela, donde "en el boletín siempre decía conversa y dispersa”. Y se refirió a un maestro que tuvo en sexto año quien fue decisivo para su elección: “Él vio esa esencia en mí y me recomendó un taller de teatro en una biblioteca que se llamaba Horacio Quiroga". "Me considero una buena persona y desde mi pequeño lugar trato de cuidar las cosas que me resultan importantes”, describió la actriz en la charla, y profundizó: “Creo que el desapego en general es lo que el ser humano tiene que trabajar, para poder enfrentar los procesos de cambio con la mayor felicidad posible”.



“Dos solos” cuenta con trece episodios. Los próximos invitados serán: Guillermo Vilas, Ricardo Darín, Fabiana Cantilo, Ricardo Mollo, Mario Pergolini, Diego Torres, Juan José Campanella, Pablo Echarri, Fito Páez, Diego Capusotto, Sergio "Kun" Agüero y Diego Maradona.

Fuente Télam