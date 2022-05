Harry Styles vuelve a ser tendencia y promete serlo por los próximos días. El motivo principal, el lanzamiento de su tercer disco solista Harry's House, que llega hoy al público en su totalidad. Sin embargo, no es la única razón.

El artista, ex One Direction, es la estrella principal en el lanzamiento de la sección dedicada a conciertos en vivo de Apple Tv. Se trata de Apple Music Live, una sección en que corta cinta este 20 de mayo con el show One Night Only in New York de Harry.

Ya podemos escuchar algunas de las canciones del nuevo disco, y ya se han convertido en las más escuchadas en las playlist de las diferentes plataformas digitales.

Mientras Harry promociona su disco, se hicieron públicas algunas novedades que despertaron el interés de sus seguidores y que se convirtieron en noticias virales. Está a punto de estrenar un film que lo tiene de protagonista, Don't Worry, Darling, en el que la directora es nada más y nada menos que la nueva pareja de Styles. Se trata de Olivia Wilde. Durante una entrevista en el programa de radio de Howard Stern, aseguró: "Ser dirigido por Olivia fue algo maravilloso. Creo que hay algo que obviamente... la actuación es muy incómoda a veces. Creo que hay que confiar mucho. Ser capaz de confiar en tu director es un regalo".

Sin decir cuándo inició oficialmente el romance, Styles habló muy bien de su pareja en su rol profesional. El resultado, estará a la vista en la pantalla grande en los próximos días.

La última curiosidad que volvió viral a Harry fue cómo logró recuperar un anillo que había extraviado durante su presentación en el Coachella el 22 de abril. Parece que en medio de la actuación el joven artista perdió un anillo Gucci valuado en 350 dólares (no era para tanto Harry), y aunque miles de personas estuvieron en California para el festival de música, Harry no es un simple mortal más, y dio con el anillo.

Un grupo de fanáticos reportó en el sitio web de Gucci que lo tenían en su poder y la marca y su equipo de marketing, ni lentos ni perezosos, armaron una campaña viral para poder devolvérselo: “Tiene un diseño de cabeza de león en metal con un acabado en oro envejecido”.

La cuenta @heresharrysring movida por fanáticos (supuestamente) empezó a postear fotos del artista con la joya y arrobó a sus familiares y allegados volviéndose la situación una verdadera cruzada virtual. El anillo volvió a sus dedos y la historia se publicó en todos lados. Gucci probablemente saque una edición especial del anillo que se hizo tan famoso como el mismo Harry.

Mientras esperamos el lanzamiento completo del tercer disco del artista, el video del primer single.