La pareja conformada por los actores Rooney Mara y Joaquín Phoenix, están esperando su primer hijo. La información fue confirmada por el medio Page Six.

El ganador del Óscar como mejor actor, por su interpretación de el Guasón en el film del mismo nombre, se convertirá en padre.

Los actores están en pareja desde hace dos años cuando se reencontraron en el rodaje de la película "María Magdalena".

La pareja se encuentra cumpliendo la cuarentena en su casa de Los Ángeles. Se habría visto a Mara saliendo de su casa y con ropa que demostraría el embarazo.

Los artistas se conocieron originalmente en el set de la película “Her”, de Spike Jonze, pero no comenzaron a salir hasta que se reencontraron en el rodaje de “María Magdalena”. Al poco tiempo, se mudaron juntos a una casa en Hollywood Hills.

Su romance se hizo público cuando se mostraron juntos en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes de 2017, donde Phoenix recibió el premio al mejor actor por su papel en "You Were Never Really Here".

Phoenix admitió en Vanity Fair en octubre de 2019 que inicialmente estaba convencido de que Mara lo “despreciaba”. Finalmente, se dio cuenta de que la estrella de “Carol” estaba interesada en él, pero era demasiado tímida para expresarlo.

“Ella es la única chica a la que busqué en internet”, explicó Phoenix. “Solo éramos amigos, amigos por correo electrónico. Nunca había hecho eso. Nunca busqué a una chica en línea".

Fuente Cadena 3