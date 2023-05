La Agencia Córdoba Cultura, brinda una nutrida agenda cultural para disfrutar hasta el domingo en Córdoba.



Lunes 29



A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Happy Together (de Wong Kar-wai, Hong Kong, 1997) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Ciclo de cine dedicado al director hongkonés Wong Kar-Wai titulado “El Sr. de las relaciones”. Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan desde Hong Kong a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transformar las cosas y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar como portero de un bar, con el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a su país. Un día Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cine: Los cinco diablos (de Lea Mysius, Francia, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Vicky vive con su madre Joanne y su padre Jimmie, un hombre que lucha por encontrar su lugar. Cuando la tía de Vicky, Julia, llega después de salir de prisión, su presencia trae de vuelta el pasado de una manera mágica y violenta. Repite martes 30 a las 21 y miércoles 31 a las 19. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.



A las 20. Taller: Clases de tango. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Dictadas por el Profesor Daniel Gallardo, se brindan técnicas para llevar y seguir a la pareja. Para aprender a escuchar e identificar las orquestas emblemáticas. Prácticas integrales de los pasos y marcas según los roles. Costo por clase: $1.000 – Costo por parejas: $1.500. Los 4 encuentros tienen un valor de $5000.



A las 20. Cine de cabecera: Kickboxer (de Mark DiSalle y David Worth, Estados Unidos, 1989) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Cuando Tong Po, el sanguinario campeón de Kickboxing, deja paralítico a su hermano, Eric jura vengarse del hombre a quienes todos consideran invencible, aunque le cueste la vida. Entrada libre y gratuita



A las 21. Cine: El engaño (de Mehdi Barsaoui, Túnez, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Las vacaciones en el sur del país terminan en desastre para Fares, Meriem y su hijo Aziz de 10 años, cuando el pequeño es disparado accidentalmente en una emboscada. Su lesión cambiará sus vidas: Aziz. Repite martes 30 a las 19 y miércoles 31 a las 21. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.



Martes 30



A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: Yellow Submarine (de George Dunning, Reino Unido, 1968) Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, vuelve con el ciclo “La vida animada” (Parte II). Todos los martes de mayo contará con proyecciones de películas animadas para adultos, ejecutadas con distintas técnicas de animación. Érase una vez…o tal vez dos veces, un paraíso no terrenal llamado Pepperland -Pimientalandia-, un lugar en el que la felicidad y la música reinaban sobre todo. Pero este bienestar se vio amenazado cuando The Blue Meanies -los Malditos Azules- declaran la guerra y enviaron su ejército, liderado por el amenazador Guante Volador para destruir todo lo que era bueno. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.



A las 19. Presentación de libro: “Papiyon NWA, relatos y experiencias de un migrante haitiano”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375.



Se presentan los relatos autobiográficos con vivencias de desarraigo, duelo, asombro y resiliencia que atraviesan las vidas y los cuerpos de todas las personas migrantes, además de ofrecernos una mirada crítica, aguda y perceptiva acerca de hechos relevantes de la historia y las problemáticas actuales de Haití. Estos relatos del activista antirracista y Defensor de los DDHH Robenson Glésile (Haití), fue elegido como uno de los “10 Jóvenes Sobresalientes de la Provincia de Santa Fe”, provincia en la que reside desde 2011. La actividad será presentada por Jimena Fernández. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Taller: Divertirse con la cámara. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Dictado por Gonzalo Dreizik este taller de formación experimentación y exploración lúdica, aborda técnicas para generar contenido digital y acciones a tener en cuenta para relacionarse con el ojo de la cámara.

El taller consta de 4 módulos de 2hs cada uno. Destinado al público en general. Costo mensual. Cupos limitados. Inscripciones: dreizikgonzalo@gmail.com



A las 20. Cine por la Diversidad: El resplandor (de Stanley Kubrick, Estados Unidos, 1980). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. Entrada libre y gratuita



A las 21. Muerte de un viajante. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



La obra del dramaturgo y escritor Arthur Miller, adaptada por el autor español Natalio Grueso, sube a escena encabezada por el primer actor Imanol Arias. Con dirección de Rubén Szuchmacher, el elenco se completa con Fran Calvo (Bernard), Cristina de Inza (Linda), Virginia Flores (Mujer), Andreas Muñoz (Biff), Carlos Serrano-Clark (Happy), y Miguel Uribe (Charley-Howard). Repone miércoles 31 a las 21. Entradas en venta en la boletería del teatro y por Autoentrada.



Miércoles 31



A las 19:30. Cine: Con ánimo de amar (de Wong Kar-Wai, Hong Kong, 2000) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco del Ciclo de Cine “Con ánimo de amar” se presenta este film multipremiado.Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de Shanghai. Allí conoce a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inesperado sobre sus respectivos cónyuges.Entrada libre y gratuita, hasta agotar capacidad de sala.



A las 20. Cine debate Democracia y Dictaduras Latinoamericanas: La historia oficial (de Luis Puenzo, Argentina, 1985) Museo Amadeo Sabattini – Mariano Moreno 270 Villa María.



Buenos Aires, 1983. En los últimos años de la dictadura militar argentina, una acomodada profesora de historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo. Sus sospechas sobre los oscuros asuntos de su marido y una Abuela de Plaza de Mayo que busca a su nieta son los motivos que la llevan a replantearse «la historia oficial». Entrada libre y gratuita.



Jueves 1



A las 19:30. Presentación de libro: “O las estaciones” Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Libro del poeta, narrador y ensayista Antonio Tello. Su extensa obra abarca poesía, novela, relato corto, cuento infantil, ensayo y biografía. Es uno de los creadores más audaces e innovadores de la literatura argentina. “O las estaciones”, es un libro en el que los poemas se enhebran como un hilo que teje una hermosa trama lírica. Las cuatro temporadas de la naturaleza se manifiestan en el árbol y en el bosque. Tello encontró en los mitos, un espacio para refundar la ambigua y tormentosa vivencia del amor.

La actividad será presentada por Leonor Mauvecin. Entrada libre y gratuita



Viernes 2



A las 18. Presentación de revista: Palabra Tomada 11. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Palabra Tomada es una revista anual del Plan Provincial de Lectura que tiene como propósito constituirse en material de acompañamiento pedagógico. Las prácticas sociales de lectura en situación escolar -sus complejidades y desafíos- se abordan desde la palabra de docentes, escritores, teóricos, artistas. El Plan Provincial de Lectura, depende de la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional del Ministerio de Educación. Actividad a cargo de Hernán Jaeggi. Entrada libre y gratuita



A las 20. Teatro en el CCC: Retrato de una mujer con arpa. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Unipersonal multidisciplinar que combina la actuación, la ejecución instrumental del arpa celta en vivo y lo audiovisual, para poner en valor la figura de Esmeralda Cervantes, la arpista de la Reina Isabel II de España. Figura universal que tuvo una vida artística cargada de hitos y que ella convirtió en una manera de defender a los más desfavorecidos y especialmente buscó espacios para elevar la formación de las mujeres.

Entrada general $1.300 disponible a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.



Ver: "Retrato de Mujer con Arpa": la obra de Lucy la Nuit sobre la arpista de la Reina Isabel II de España



Sábado 3



A las 17. Ópera en Real: Suor AngelicaTeatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Bajo la dirección de Juan Manuel Brarda, la obra de Giacomo Puccini recorre la historia de Suor Angélica, una monja, pero una religiosa diferente de las otras. De origen noble, tuvo un hijo natural y, por voluntad propia u obligada (no está claro), se separó del pequeño y se internó en un convento. Sus profundas convicciones religiosas no la liberan de un anhelo terrenal: poder ver o al menos saber algo de su hijo. Las noticias finalmente llegan de la peor manera, a través de una interesada visita al convento de su tía, una princesa fría y despiadada. Este encuentro entre Suor Angélica y la tía princesa divide la obra en dos. Lo anterior no es más que una lenta preparación de ese momento, a partir del cual todo se precipita en una dura línea recta.



Repone el domingo 4 a las 17. Entradas desde $3.500 disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro.

A las 18. Cortos del Sur: proyección de cortometrajesCentro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Exhibición de los cortos realizados en el marco del proyecto «Cortos del Sur», una iniciativa del Grupo de Cine Independiente de Del Campillo junto al apoyo y asesoramiento del Polo Audiovisual Córdoba. En esta primera edición participan con sus historias las localidades de Jovita, Coronel Moldes, Villa Valeria, Huinca Renancó, Huanchilla, Achiras y Del Campillo. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Presentación de libro: Te quería tanto. Casa de la cultura – Rivadavia esq. General Paz, Río Cuarto



Rubén Lucero escritor riocuartense presenta su libro de cuentos. En Te quería tanto, un cuento perfecto, conmueve y asume, desde una voz femenina, el dolor de la ausencia. El amor, la duda, el misterio de la ciudad que no vemos, el caminador anónimo que lo observa todo, el detalle, las esquinas, los encuentros, el bar, Emma eterna, todo acontece entre la prosa poética y la visión aguda de una realidad dolorosa. Entrada libre y gratuita.