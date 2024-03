El escenario local del Teatro La Calle recibe la obra “El Candidato”, protagonizada por Jorge Navarro y Pablo Mambo, bajo la dirección de Marxela Etchichury y Pablo Mambo.



La pieza teatral es una exquisita comedia que transita entre la historia política argentina y la mediatización de toda la preparación de una campaña electoral. El humor, la reflexión, la crítica, la amistad y el compañerismo serán los ingredientes de esta obra teatral que regresa para divertirnos en un formato diferente.

"… Luego de años de militancia Jorge se decide a ser El Candidato. Reuniones, confabulaciones, más detalles del antes y el después de todo. Una comedia política. A 40 años del regreso a la democracia, celebramos con una obra que nos permite reírnos de aquello que es indispensable para la vida colectiva: la política", describe la sinopsis de la obra.

VER: Jorge Navarro y Pablo Mambo protagonizan 'El Candidato': una mirada cómica a la política



"El Candidato" es mucho más que una simple comedia; es un viaje cautivador a través de la intrincada red de la política argentina y la vorágine mediática que rodea a una campaña electoral.

A través del humor inteligente, la reflexión profunda y una crítica aguda, la obra nos invita a explorar los entresijos del poder, la amistad y el compañerismo en el escenario político.

La narrativa se despliega con maestría, presentando viñetas que encapsulan los diversos momentos que definen una campaña electoral, mientras seguimos los pasos de un hombre decidido a alcanzar su sueño de obtener un lugar en la política.



Con cada escena de “El Candidato” somos transportados a un mundo donde la astucia política se entrelaza con las relaciones humanas. También, se teatraliza la mediatización de la política, creando un espectáculo que es igualmente entretenido y provocativo.

Toda una vida en los medios: Jorge Navarro, de comunicador a actor teatral



Jorge Navarro es Comunicador Social y político. En su extensa trayectoria en numerosos medios de comunicación de nuestra provincia, fue Gerente de Contenidos del Multimedio SRT.UNC. En el año 2011 lanzó Cba 24 Noticias el canal de Televisión Digital Abierta (TDA) junto con el presente portal cba24n.com.ar, hoy convertido en una multiplataforma de propuestas de noticias, turismo, deporte y cultura, entre otros servicios de comunicación.

Su camino profesional continúa en los medios cordobeses y en la actualidad, disfruta de su rol como actor teatral.

El retorno de "El Candidato” a los escenarios es un hito en este momento tan complejo para nuestra sociedad.

En diálogo con Cba24N, Jorge Navarro nos cuenta qué reacciones o comentarios recibe del público después de cada función, considerando el contexto social y político que vivimos en nuestro país: “Es gratificante la reacción del público. Escuchar sus risas y sentir sus emociones. "Hacía mucho que no me reía así y al mismo tiempo me hizo llorar", me dijo una espectadora al terminar el reestreno el viernes pasado. Se refería, entre otras escenas, a un monólogo que hago en relación a la militancia e ideales de los 70 y las actuales maneras de hacer política”.

El artista también comparte que al público de la obra “Les sorprende la crítica mordaz a no pocos programas radiales y televisivos dedicados a la política pero también que desnudemos el cinismo de los políticos tradicionales que embanderan un progresismo mentiroso y acomodaticio. Y resaltan la dupla que hacemos con Pablo Mambo en el escenario y la dinámica de la obra y los diversos climas de las escenas gracias a la dirección de Marxela Etchichury”.



Para muchas personas el teatro es más que un arte, es una forma de expresión que trasciende. ¿Cómo definiría usted el teatro en su vida?



Un hallazgo que me hizo volver a sentir la adrenalina del desafío de lo nuevo. Una manera de comunicar diferente, porque es trasladar al movimiento de tu cuerpo y de tu voz la manera de sentir un personaje y narrar en el escenario una historia. Despojarte de las inhibiciones naturales y tener al espectador a metros de tu actuación y no tras una cámara de televisión o un estudio de radio, donde lo imaginas pero no percibís sus emociones y reacciones. El teatro ha sido una bocanada de aire fresco, me ha rejuvenecido y además me ha permitido sentir que sigo vigente entre la gente que me conoce del periodismo y la política. En el teatro, no hay caretas aunque uno las use.

El teatro como reflexión



En el teatro, el humor puede ser un vehículo poderoso para la reflexión. ¿Qué consejos nos daría para abordar los diferentes escenarios que enfrentamos en la vida, tanto en el escenario teatral como actores en la sociedad?

“No perder el humor y la alegría. Es invivible una sociedad desesperanzada y amargada por sus dificultades”, expresa Jorge Navarro.





El artista, comparte “con humor uno puede exponer las argumentaciones más crudas y crueles sin ser ofensivos ni agredir. Es lo que intentamos en El Candidato, mostrar la realidad tal cual es, en medio de risas, miradas y gestos que aligeren el clima. Escribimos entre los tres esta comedia con la premisa de hacer reír y pensar. Vivimos una época compleja y contradictoria y para muchos muy dificultosa. Con la obra queremos homenajear los 40 años de democracia y al mismo tiempo brindar un lindo rato de esparcimiento”.

Su trayectoria profesional abarca la comunicación, la política y ahora el teatro. ¿Podría contarnos ese momento crucial en el que decidió incursionar en el mundo teatral independiente de Córdoba?

“Cuando me jubilé en los SRT comencé a escribir algo sobre el por qué y la importancia del periodismo en esta sociedad tan líquida y cambiante… dí demasiadas vueltas”, comenta entre risas.

El comunicador y actor también agrega: “Había tenido hijos y había plantado árboles en mi vida, pero era evidente que no escribiría un libro. Entonces me dije, ¿por qué no hago teatro? Además quería aprovechar mis vivencias como periodista y político de cinco décadas y plasmarlas en una obra”.



La obra es una creación colectiva, sobre su proceso de creación y adaptación al mundo teatro, Navarro destaca: “Por suerte me encontré con un actor y director como Pablo que me enseñó durante meses las técnicas de la actuación y luego con una enorme directora como Marxela que terminó de modelar definitivamente la obra. Y todo motivado por esa necesidad que siempre he tenido de expresar lo que siento y sienten muchos que no se animan a hacerlo por temor o timidez. En un pasaje de la obra de teatro recordamos un graffiti del Mayo francés del 68 que decía "No puede volver a dormir tranquilo aquel que alguna vez abrió los ojos"... Y yo los abrí en mi adolescencia”, expresa alegremente el actor.



El teatro independiente en Córdoba tiene una gran importancia en la sociedad ¿Cómo ve su situación actual y qué expectativas tiene usted para su desarrollo en el 2024?

Es un movimiento que en verdad yo no conocía en su real dimensión e importancia. Más allá que siempre lo apoyé desde mi gerencia de años en los SRT. Hace referencia a la cultura artística y creativa de nuestra Córdoba. Es parte de nuestra identidad.

En la actual situación política, social y económica de Argentina, la cultura está atravesando una gran crisis, a partir de la quita de subsidios que recibía del Estado. Sobre este lamentable escenario, el artista expresa: “El gobierno de Milei no quiere a la educación pública ni al arte y la cultura de nuestro país. Ataca al cine nacional, desfinancia cualquier línea de apoyo estatal a la cultura y quiere terminar con el Instituto Nacional de Teatro. El 2024 será un año muy difícil para los teatreros porque además la recesión y la inflación pega en los bolsillos de los espectadores”.

“Por eso es esencial que los cordobeses vayan a ver las obras, banquen al teatro independiente. Hay mucho esfuerzo y creatividad en juego. Y por la historia de rebeldía de muchos cordobeses y el nivel del teatro independiente tengo la expectativa que saldremos una vez más adelante”, concluye el actor con optimismo.



“El Candidato” es una experiencia teatral imperdible, que dejará al espectador riendo, reflexionando y con ganas de ver más.

¿Cómo podemos ver la obra?

El Candidato se exhibe este viernes a las 21 en el Teatro La Calle (Rodríguez Peña esq. Gral. Bustos, en barrio Cofico).

Las entradas se consiguen por Antesala.com.ar y al celular 3513099748.