La 26º edición de los Premios Gardel se celebró en una gran noche de gala que albergó el Movistar Arena.

Miranda! obtuvo el mayor reconocimiento al ganar el Gardel de Oro por el álbum “Hotel Miranda”. También, ganaron en la categoría Mejor Videoclip Largo y Mejor Álbum Grupo Pop. El dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas brindó un show de lujo en el escenario del Movistar Arena, junto a Ca7riel y Paco Amoroso, presentaron la canción “Don”.

El encargado de romper el hielo en el inicio de la gala, fue el cordobés Luck Ra, con los hits “Que me falte todo”, “Hola perdida” y “La morocha”. Ésta última se coronó como la Mejor Canción de Cuarteto de los Premios Gardel 2024. El joven de 25 años terminó su show en la noche de los Gardel brindando con una botella con fernet cortada.

Por su parte, la banda Usted Señalemelo interpretó en vivo “Nuevo comienzo”:

Lali en los Premios Gardel 2024: el impactante show en vivo y el homenaje a las víctimas de “lesbicidio”

Lali, la megaestrella de la noche tenía a su público presente que todo el tiempo la alentaba y pedía premios para ella, estaba nominada en siete categorías. Finalmente, la actriz y cantante argentina se alzó con los premios a Mejor Canción del año por “Obsesión”, También se llevó el Gardel al “Mejor videoclip corto” por “¿Quiénes son?” y Mejor Álbum Artista Pop por “Lali”.

Entre las palabras de agradecimiento al recibir las estatuillas, Lali reflexionó: "Quiero dedicar un momento a Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. Es cierto que la palabra lesbicidio no está en la Real Academia Española, pero está en la calle, en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal. No nos acostumbremos a escuchar estas historias", expresó haciendo referencia a las relativizaciones que hicieron del gravísimo hecho funcionarios del Gobierno como Manuel Adorni.



Además, Lali dijo: "Es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente".

El show y los premios de Milo J

El rapero argentino estaba nominado en 15 categorías, de las cuales ganó en 4. Fue reconocido en “Canción urbana” junto a Bizarrap, “Álbum conceptual” (111), “Productor del año” y “Nuevo artista”. Milo J también presentó show en vivo en la gala de los Premios Gardel.

Miki Nicole también actuó en vivo con una gran coreografía y despliegue en el escenario del Movistar Arena, para interpretar “No voy a llorar” y “Dispara”. La joven rosarina de 23 años, fue reconocida en el rubro Mejor Álbum Urbano por “Alma”.

Los Nocheros junto a Emanero y MyA interpretaron “Entre el cielo y la tierra” en la noche de los Premios Gardel 2024:

El homenaje a los artistas que ya no están

La ceremonia de entrega de los Premios Gardel tuvo un momento especial dedicado a los músicos que nos dejaron durante el último año.