Falta muy poco para comenzar las vacaciones de invierno, y llega a Córdoba la pista de patinaje del Quality.



El espacio invita a vivir una experiencia inolvidable en Quality On Ice. Hasta el 22 de julio se podrá disfrutar de la gran aventura de patinar sobre hielo en una pista especialmente diseñada para todas las edades y niveles de habilidad. ¡También es una gran opción para salidas familiares!



No se necesita patines ni experiencia previa, solo las ganas de ir a pasar un buen momento.



Descubrí Quality On Ice, donde la diversión nunca se congela.



Información Importante



Los turnos son de 15 minutos para facilitar el disfrute de la experiencia a aquellas personas que se acercan a este deporte por primera vez y garantizar una entrada económica. Quienes deseen patinar más tiempo podrán sumar tantas fracciones adicionales de 15 minutos como lo deseen, prolongando su experiencia.



El horario de Quality On Ice es de 10 a 22 horas.



Ingreso: $2000 + $240 (costo de servicio)

Los menores abonan e ingresan a partir de los 6 años.



Los turnos son de 15 minutos en modalidad patín libre. Se recomienda acudir 10 minutos antes del mismo.