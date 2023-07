“Rocking Heels: Live at Metal Church” es el resultado de un muy especial concierto en el idílico entorno de Wacken Church. Será editado el 11 de agosto de 2023 por earMUSIC y es el primer lanzamiento de la serie “Rocking Heels”.



Frente a solo 300 fans elegidos uno por uno, este evento único abrió el festival Wacken Open Air en 2016. Tarja presenta arreglos únicos en clásicos del rock y del heavy metal de sus artistas preferidos, incluyendo “Numb” de Linkin Park, “The Unforgiven” de Metallica, canciones de Joe Satriani y Slipknot y una canción de Nigtwish y originales propios.



El primer single, un cover de “Numb” de Linkin Park, refleja perfectamente el entorno íntimo del concierto. La potencia operática de Tarja junto con voces inquietantemente hermosas agrega una capa extra de magia etérea a una ya poderosa obra maestra. Un conmovedor viaje musical que captura el espíritu de la vida, el amor, la añoranza y la vulnerabilidad en crudo. Junto con el sublime acompañamiento del piano, cello y violín, la visión de “Numb” de Tarja resuena en lo profundo del alma del oyente.

Se puede ordenar anticipadamente "Rocking Heels: Live At Metal Church en este link.

Con sus cautivantes presentaciones de canciones reconocidas emparejadas con la icónica voz de Tarja, este álbum en vivo es un tesoro para los fans, así como un descubrimiento para quienes son nuevos en el mundo de Tarja o quienes se perdieron este concierto exclusivo. “Rocking Heels: Live at Metal Church” será editado como un 2LP limitado en vinilo, CD Digipack en replica de LP y en Digital.