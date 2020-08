El 2020 es un año difícil de olvidar. Los proyectos para gran parte de la humanidad se vieron truncos o modificados.

La pandemia y la cuarentena nos obligó a repensar nuestros objetivos, pero ya navegando en estos mares de "realidad coronavirus" muchos vuelven a activarse. Todo eso y en ese orden le pasó a Lola Garzón, una joven artista cordobesa que en 2019 tenía listo su single y decidió esperar para lanzarlo.

A ocho meses del 2020 y a más de 130 días de cuarentena, Lola publicó su "Dos mundos".

"Mi inclinación por la música viene desde muy chica parte por mi familia (todos interesados por el arte en general) y parte por vocación propia. Empecé a formarme primero en comedia musical ya que sabía que me gustaba la música pero también me interesaba explorar la parte teatral de la interpretación o jugar con los personajes, así que también hice algo de teatro. Y en cuanto a lo vocal estudié con varias profesoras de forma particular y actualmente sé que todavía tengo mucho que aprender y eso me entusiasma", dice sobre su apuesta a la música.

El viernes pasado lanzó su canción y desde Cba24n le consultamos sobre el momento que eligió para hacerlo: "Me siento muy afortunada de poder sacar música en un momento como este, si bien el single está terminado desde el año pasado, recién ahora sentí el deseo de publicarlo. Creo que los lanzamientos musicales en estos tiempos son oportunos ya que no podemos asistir a un show en vivo y tener un contacto más cercano con el arte. Para mi fue algo liberador y pretendo seguir sacando canciones en lo que queda del año".

Para escuchar Dos mundos, podés hacer click acá.