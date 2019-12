Rocío Quiroz (13.45 hs.)

Ganadora de un concurso de canto en 2012 en el clásico programa cumbiero Pasión de sábado, desde entonces Quiroz se abrió camino por la suya en el competitivo mercado de la música tropical; la canción ”Quizás”, grabada junto al hoy malogrado El Pepo, superó los 30 millones de reproducciones en YouTube. La cantante tiene nueve discos registrados entre producciones de estudio y en vivo; en 2016 y 2019 fue distinguida con el Premio Gardel al mejor album de artista femenina tropical

Barbi Recanati (14 hs)

Compositora, cantante, guitarrista y productora, Bárbara Recanati se asomó a la escena independiente argentina con Utopians, banda punk y garagera que registró dos EP (Factory I y II, en 2005 y 2006) y cinco álbumes: Inhuman (2007), Freak (2010), Trastornados (2012), Vándalo (2014) y Todos nuestros átomos (2016). La denuncia por abuso sexual contra el guitarrista Gustavo Fiocchi llevó a que Recanati decidiera disolver la banda.

Desde 2018, Barbi lleva adelante una carrera como solista pero también como productora discográfica , gracias a la fundación del sello GOZA Records; en 2018 editó Mujeres al frente, un disco en el que aparecen Paula Maffía, Las Ex, Las Pin Up y PIBA, entre otras. Fue una de las fuertes impulsoras del Proyecto de Ley por un cupo femenino en los festivales, finalmente sancionado a fines de noviembre

Barbi Recanati - A LA LUZ - en VIVO en el FestiCumple FUTUROCK

Bruno Arias (14.15)

En una zona tan pródiga en grandes artistas como el noroeste argentino, Bruno Arias supo encontrar un lugar y convertirse en referente. El cantante, compositor y guitarrista jujeño tuvo su bautismo de fuego en el Festival de Cosquín de 2004, donde produjo tan buena impresión que al año siguiente lanzó su primer disco, Changuito Volador.

Combinando material propio con títulos de Cuchi Leguizamón y Ricardo Vilca, Arias grabó discos que llamaron favorablemente la atención de los colegas, el público y la crítica, como Atierrizaje (2007), Kolla en la ciudad y Madre Tierra, junto a Bruja Salguero (2014). Ganador del premio Consagración de Cosquín en 2013, de un Diploma al Mérito de Fundación Konex, Arias impulsó también la creación del proyecto colectivo El Bondi Cultural, integrando esfuerzos de varios artistas. En octubre de 2017, el gobernador jujeño Gerardo Morales le prohibió actuar en escuelas rurales, por la solidaridad manifestada por Arias hacia Milagro Sala.

Sudor Marika (14.30)

El septeto cumbiero ganó mucho celebridad con la cumbia #SiVosQuerés, banda de sonido de acciones callejeras que instaló el estribillo “Macri ya fue / Vidal ya fue / Si vos querés Larreta también.” Pero en realidad su actividad viene de mucho antes, y de hecho ya en 2015 convocaron a una movida en Parque Centenario titulada “Amor sí, Macri no”.

Rocío Tirita, Vicente Quintreleo, Nahuel Puyaps, Sebastián Zasali, Ncolás Gabioud, Carolina Piccarela y Lautaro Pane editaron este año el disco Populismo rosa, lleno de canciones que llaman a movilizar los sentidos y el cuerpo y mantener la mente atenta. Además de su militancia por las disidencias sexuales y de género, el grupo lanza potentes mensajes políticos: su disco cierra con un saludo grabado de Milagro Sala.

Sudor Marika - Amor Planero

Super Ratones (14.45)

Desde sus lejanos comienzos en 1985 y en Mar del Plata, Los Super Ratones han recorrido un largo y fértil camino. En sus inicios, el modelo fue el surf algo pasatista de los primeros Beach Boys; pero, al igual que los californianos, José Luis “Person” Propenzi, Mario Barassi, Fernando Blanco y Oscar Granieri fueron complejizando su música, apoyados en un notable manejo de las armonías vocales y un enfoque guitarrístico que entronca con la influencia de The Beatles.

El gran quiebre llegó en 1998 con Autopistas y túneles, disco producido por Juanchi Baleiron que les dio el hit “Aguafuertes”, y sobre todo con Mancha registrada, con canciones potentes como “Cornalitos fritos” y “¿Cómo estamos hoy, eh?”, que se convirtió en mega éxito gracias a su inclusión en un aviso publicitario. La banda debió atravesar la tragedia del fallecimiento de Person en 2015 pero –en una actitud de homenaje a su baterista y cantante- no detuvo la actividad, con buenos discos como Urgente. Tras una nueva y exitosa gira por Europa, el grupo (que ahora integran Granieri, Barassi, Agustin Insausti, Sebastián Reinholz y Pablo Diez) acaba de lanzar Carreras de aviones: en el single del mismo nombre aparece Manuel Moretti, líder de Estelares, banda con la que suelen colaborar en voces.

Los Super Ratones - Como Estamos Hoy Eh

Eruca Sativa (15 hs)

Luisina “Lula” Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera unieron esfuerzos en Córdoba en 2007, y desde entonces no han dejado de crecer, gracias a un intenso recorrido por todo el país que los llevó a desembarcar en el Teatro Opera y el Luna Park, en octubre de 2016. Ya tienen registrados seis discos: La carne (2008), Es (2010), Blanco (2012), Huellas digitales (2014), Barro y fauna (2016) y Seremos primavera (2019). Más allá de su estructura de power trío, el grupo se pasea por el rock, el funk, el grunge y el blues, con una impronta potente no exenta de sutilezas y pasajes acústicos.

En sintonía con estos tiempos, hace poco las músicas analizaron en una entrevista de Página/12: “Escribir letras de rock en español siendo madres, con doce años de banda, también fue todo un desafío: hablar sobre hoy, nosotras, lo que nos pasa y lo que vivimos.”

Eruca Sativa - Creo (Official Video)

Ella es tan cargosa (15.15)

El origen del nombre del quinteto hoy integrado por Rodrigo y Mariano Manigot, Ildo Baccega, Lucas Kocens y Pablo Rojas, claro, está en “She’s so heavy” de The Beatles. Con cinco discos editados (Ella es tan cargosa, 2007; Botella al mar, 2009; 11, 2011; Polos, 2014; y La sangre buena, 2017), el grupo fue cosechando hits radiales como "Ni siquiera entre tus brazos", "En redondel" y "Autorretrato"; tiene ya una larga experiencia en presentaciones con giras propias y en festivales de todo el país.

Ella es tan cargosa - Resurreccion (video oficial) HD

Arbolito (15.30)

Sobre fines de los años ’90, era común encontrar a Arbolito tocando en las calles, acompañando reclamos sociales o simplemente pasando la gorra para bancar el proyecto. Ezequiel Jusid, Agustín Ronconio, Andrés Fariña, Pedro Borgobello, Diego Fariza y Sebastián Demenstri encontraron nuevas formas para la música argentina de raíz, bien expresadas en muy buenos discos como Folklore (1998), La mala reputación (2000), La arveja esperanza (2002), Mientras la chata nos lleve – En vivo (2005), Cuando salga el sol (2007), Despertándonos (2009), Acá estamos (2012) y Mil Colores – En vivo (2014).

La renovación que busca Arbolito no se limita a lo musical, sino que también proponen una revisión de los lugares comunes de la historia argentina sobre los pueblos originarios; su propio nombre está tomado de Arbolito, el vindicador, de Osvaldo Bayer. Al repasar sus 20 años de carrera en una entrevista con Página/12, el grupo mostró tener claras sus ideas sobre la cultura en Argentina: “Son momentos difíciles para la cultura y las relaciones sociales. Ideológicamente, este tipo de gobiernos se hacen fuertes en el miedo, en que no te juntes, que no salgas mucho, que cuides el mango por las dudas, y eso a la cultura popular le hace mucho daño.

Pará la mano - ARBOLITO - (Clip Oficial)

Iván Noble (15.45)

Al frente de Los Caballeros de La Quema, Noble fue en los años 90 protagonista de la avanzada rockera que completaron La Renga y Los Piojos. En los siete albumes publicados desde el casete independiente Primavera Negra (1991) y el debut Manos Vacías (1993), el grupo dio cuenta de un rock rabioso y arrabalero que no eludía la canción de amor sentida, temas caracterizados por la afilada pluma de Noble para retratar personajes y situaciones.

Más allá de esporádicos regresos con la banda, Noble lleva adelante desde 2003 una carrera solista que ya produjo ocho discos. El más reciente de ellos, Mujer & Ego, fue presentado el fin de semana pasado en el Teatro Opera. Para explicar por qué hizo un disco de versiones, el músico le dijo a Página/12 : "Como compositor y lector de literatura, el desamor, los desencuentros, los destiempos y todo lo que tenga que ver con la melancolía en general son tópicos que me gustan y que siempre me convocan."

Ivan Noble - Fulanos de Nadie

Mala Fama (16)

Cualquier repaso de la historia de la cumbia villera en la Argentina debe citar su nombre. El proyecto de Hernán Coronel es uno de los ineludibles del género por hits como “La marca de la gorra”. Entre la denuncia de los abusos policiales y alusiones a la vida fuera de la ley, el grupo también sabe hacer gala del humor y recurrir a otros estilos como el ska.

Coronel, todo un personaje que suele intercalar onomatopeyas y acentuaciones extrañas al cantar, no es ajeno al mundo del rock. Cuando el grupo festejó sus veinte años de existencia con un show en el Teatro Opera, tuvo como invitados a Dante Spinetta y Andrés Calamaro, uno de los músicos preferidos de Coronel. Después de Ritmo Sustancia (2000), Para vos basura (2001) y Si tenés, mandale mecha!! (2008), el grupo lanzó en 2013 Lo Peor; entre 2017 y 2018 editó los singles “Hay que vivirla”, “Yo uso visera”, “Gordo rata” (en vivo con Dante) y “Cochi Nini”, en estudios y en vivo con Calamaro.

La Marca de La Gorra - Mala Fama - La Tonga (En Vivo)

El Kuelgue (16.15)

Desde hace quince años, la banda integrada por Julián Kartún, Santiago Martínez, Juan Martín Mojoli, Nicolás Morone, Pablo Vidal y Tomás Baillie viene trabajando incansablemente en la escena, con el premio de haber llegado al Estadio Obras en julio de 2018. Con una paleta que tanto acude al pop como al trap y hasta la salsa, el grupo lleva editados tres discos: Beatriz (2010), Ruli (2013) y Cariño Reptil (2015).

El Kuelgue - Chiste (Videoclip Oficial)

Fena (16.30)

La historia de Fernando “Fena” Della Maggiora se remonta a los años ’80 y uno de los proyectos inolvidables de Horacio Fontova: junto a Carlos Mazzanti integraron el Fontova Trío, que dejó un álbum debut de 1982 y el imperdible Rosita, de 1983. Un par de años después, el proyecto La Nuca lo llevó a relacionarse con Richard Coleman, Charly García y Fito Páez; el rosarino, precisamente, produjo más tarde el disco debut de Fena y Los Gómez.

En los años siguientes, el guitarrista, compositor y cantante fue director musical de la banda de Fabi Cantilo y grabó discos como solista, a la vez que desarrollaba una carrera televisiva con Los Raporteros, junto a Carlos Sturze y en el Videomatch de Marcelo Tinelli. Su experencia televisiva le permitió también realizar ciclos como Desde la Vida y Músicos de Latinoamérica; en 2019 lanzó su nuevo disco en solitario, El río vida, donde canta junto a Páez en “Pájaro ciego"

“Pájaro Ciego” Fena Della Maggiora en vivo en La Cúpula, CCK

Los Tipitos (16.45)

Como los Super Ratones, Los Tipitos asomaron en Mar del Plata a comienzos de los ’90; en 1996, una invitación de León Gieco les permitió registrar su primer disco para el sello del músico santafecino. La actividad posterior los llevó a poner en las bateas una quincena de discos; Armando Camaleón les dio acceso a la alta rotación radal con el hit “Brujería”.

Tras la grabación de Rock Nacional, disco en el que registraron versiones de clásicos de Los Fabulosos Cadillacs, Los Abuelos de la Nada, Spinetta, Soda Stereo y Gieco –entre otros-, el grupo lanzó De mi flor, disco en el que se lanzan a investigar en el folklore argentino

Los Tipitos - Silencio (video oficial) [HD]

Los Pericos (17)

Difícil resumir la extensa y pródiga carrera del grupo que en 1987 impactó en el medio argentino con un disco debut que incluyó hits como “El ritual de la banana”, “Nada que perder” y “Jamaica reggae”. A lo largo de más de treinta años y una docena de discos, el grupo se convirtió en referente del género en la Argentina y Latinoamérica, con miles de discos vendidos (Big Yuyo y Pampas Reggae tuvieron certificación de “Triple platino” al superar las 180 mil copias vendidas), giras exitosas y trabajos conjuntos con varias figuras internacionales de la música, que incluso propiciaron el disco Pericos & Friends (2010).

Desde la partida del Bahiano, el grupo está encabezado por el guitarrista, cantante, compositor y productor Juanchi Baleiron; su disco más reciente es Soundamerica (2016), y la banda sigue girando de manera consistente por el continente latinoamericano y Europa.

Los Pericos - Sin Cadenas

La Delio Valdez (17.15)

La Delio Valdez se propuso seguir derribando prejuicios con respecto a la cumbia, y no le fue nada mal. Diseñada en base al “modo colombiano” como gran orquesta de 15 músicos, la agrupación ya tiene registrados 4 discos: La Delio Valdez (2012), La rueda del cumbión (2014), Calentando la máquina (2017) y Sonido Subtropical, que este año fue galardonado como “Mejor Album Tropical” en los Premios Gardel. Su música actualiza el sonido de la cumbia con toques psicodélicos, elementos del rock, el jazz, el folklore andino y otros ritmos tropicales, como la salsa. “Nuestra búsqueda también tiene que ver con habitar otros espacios que no solo tengan que ver con una movida comercial, un baile o una joda”, dijeron este año a Página/12.

Más allá de las canciones, LDV también realiza una intensa acción social; sus shows no se limitan a teatros o boliches, sino que además se han presentado en cárceles, tomas universitarias, hospitales psiquiátricos y movilizaciones populares. En su canción “Santa Leona” presentan un recitado de Taty Almeida; precisamente, la Madre de Plaza de Mayo estuvo presente en el festivo show de agosto de este año en el Gran Rex, con localidades agotadas.

LA DELIO VALDEZ - Inocente (en Santiago de Chile)

Bersuit (17.30)

Otra de las bandas con largo historial, y que también tuvo cambio de frontman. Surgida en 1988, Bersuit Vergarabat supo mezclar una infinidad de tendencias estilísticas –murga, candombe, chacarera, reggae, cumbia, tango-, con letras impregnadas de una ácida mirada sobre la sociedad, la política y el poder. Curiosamente, sus primeros golpes populares llegaron de la mano de dos covers: la notable versión de “El tiempo no para” (de Cazuza) y un incendiario “Sr. Cobranza” (de Las Manos de Filippi) que fue uno de los grandes resúmenes musicales de la era menemista.

La partida de Gustavo Cordera en 2009 no detuvo a Bersuit, que desde entonces publicó La revuelta (2012), El baile interior (2014) y La nube rosa (2016), con una formación integrada por Daniel Suárez y Germán “Cóndor” Sbarbati en voces, Alberto Verenzuela, Pepe Céspedes, Juan Subirá y Carlos Enrique Martín, con el aporte de Mariano Campoliete, Manuel Uriona y Juan Bruno como invitados permanentes. “Cuando en los shows tocamos 'Se viene' o el resto de las canciones de Libertinaje, te das cuenta de lo que le pasa a la gente”, dijeron hace poco.. En febrero de este año participaron del concierto Hands Off Venezuela.

Bersuit Vergarabat - Que Hable de Vos

Isabel de Sebastián (18)

Isabel de Sebastián es una de las grandes voces surgidas del rock argentino de los ’80, cuando formó parte de las Bay Biscuits. Isabel, Fabi Cantilo, Vivi Tellas, Diana Nylon y Edith Kucher se atrevieron a desafiar una escena misógina y poco acostumbrada a las mujeres sobre el escenario. Tras protagonizar noches legendarias junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y como invitadas de Seru Giran, cada cual siguió su camino. Fue entonces cuando Isabel, Celsa Mel Gowland, Ulises Butrón y Richard Coleman motorizaron Metrópoli, una de las bandas renovadoras del sonido y estética del rock argentino.

La banda editó dos muy buenos discos: Cemento de contacto, de 1985 -con el hit “Contractura” y “Mujeres aburridas”, del repertorio de las Bay Biscuit- y Viaje al más acá, de 1986. Pero Isabel también se distinguió por aparecer como invitada de artistas como Luis Alberto Spinetta (Grabó Privé y formó parte de su banda), Fito Páez, Divididos y Catupecu Machu –que grabó una gran versión de “Héroes anónimos”-, entre otros. Radicada en New York, De Sebastián grabó en 2007 Trip junto a Bob Telson; en 2013 lanzó en la Argentina su primer disco oficialmente solista, Isabel de Sebastián. En julio de este año presentó “Todo baila”, primer single de su nuevo disco Luz y Fuerza. Con su presencia se iniciará el segmento con Litto Nebbia en escena

Isabel de Sebastián - Todo Baila (Video Oficial)

Adriana Varela + Javier Calamaro

Desde su aparición con Tangos y Maquillaje, los discos editados por Melopea en 1991 y 1993, La Gata es una de las referentes fundamentales de las voces femeninas para el tango. Con casi veinte discos editados, Varela es también representante del género en todo el mundo, con giras habituales como solista y en festivales. Su disco más reciente, Avellaneda, reubica a varios clásicos del rock argentino y les otorga nuevos climas y matices.

Adriana Varela - Con la Frente Marchita - Festival de Tango Justo Daract

Javier Calamaro

Supo transitar la modernidad de los ’80 con Frappé y El Corte y un rock visceral a fines de esa década con Los Guarros, pero en su carrera solista, que ya suma siete discos editados, hizo una búsqueda por varios caminos musicales. Entre ellos se encuentra el tango, con discos como Villavicio (2006) y La vida es afano (2014)

Javier Calamaro - Quitapenas

Conociendo Rusia + David Lebon

Mateo Sujatovich posee un apellido ilustre, pero el hijo de Leo viene desmarcándose con habilidad de su nombre. Conociendo Rusia, el proyecto con el que presenta sus canciones, no necesita de referencias paternas para defenderse solo; el músico acaba de presentar el segundo disco , Cabildo y Juramento, con un show en Niceto Club.

Conociendo Rusia - "Cabildo y Juramento" (Full Album)

El Ruso, Deivis, Lebón: David

No necesita demasiados bombos y platillos para su presentación. Integrante de bandas míticas del rock argentino –Sui Generis, Pescado Rabioso, Pappo’s Blues, Color Humano, Polifemo, Seru Giran-, dueño de una extensa carrera solista con gemas como David Lebon (1973), El tiempo es veloz (1983) y Desnuque (1984), el multiinstrumentista, compositor y cantante acaba de editar un muy buen disco de versiones, Lebón & Co., en el que vuelve sobre páginas clásicas de su repertorio como “Casas de arañas”, “Hombre de mala sangre”, “Parado en el medio de la vida” y "El tiempo es veloz", con ilustres invitados.

David Lebón - Mundo Agradable (Official Video) ft. Ricardo Mollo

Coti + Estelares

Desde su Rosario natal, Coti Sorokin lleva con elegancia su carrera solista a la vez que provee de canciones a un amplio arco de artistas, generando hits propios y ajenos como “Nada fue un error”, “Antes que ver el sol”, “Color esperanza” y “Andar conmigo”. En 2005 lanzó Esta mañana y otros cuentos, donde se dio el gusto de protagonizar cruces con Paulina Rubio, Julieta Venegas e Ismael Serrano. Sus lanzamientos más recientes fueron Tanta Magia (en vivo en el Gran Rex, 2016) y Coti Sorokin y los Brillantes en el Teatro Colón , de 2018. A comienzos de este año hubo una sonada polémica con Diego Torres por la autoría de “Color Esperanza”.

Coti - Color Esperanza

Grandes representantes de la canción rock hecha en la Argentina, Estelares acaban de presentar su más reciente disco, Las Lunas, en un show a sala llena en el Gran Rex. Surgida a comienzos de los ´90 en La Plata, la banda tiene ya un historial de grandes discos como Ardimos (2003), Sistema nervioso central (2006), Una temporada en el amor (2009) y Las antenas (2016).

Estelares - El corazón sobre todo (vivo DVD "20 años - Gran Rex")

Juanse

Quizás en estos días algunos ven a Juanse como un consecuente predicador de la fe cristiana, pero el guitarrista y cantante sigue siendo líder de Los Ratones Paranoicos, banda señera del rock hecho en la Argentina. Desde su aparición en 1983, con una intensa campaña de grafitis callejeros que luego se condijo con su capacidad para interpretar el rock and roll y rhythm & blues patentado por The Rolling Stones, los Ratones siempre se las arreglaron para estar un paso más allá de la movida rolinga.

Con grandes discos como Los chicos quieren rock (1988), Furtivos (1989) y Fieras lunáticas (1991), los Ratones dejaron caer un rosario de hits como “Rock del gato”, “Sucia estrella”, “Rock del pedazo”, “Carol”, “Rainbow” y “Cowboy”. Por fuera de su proyecto principal, Juanse también ha grabado varios discos solistas (desde Expresso Bongo, de 1997) y armó la Juanse Pappo Roll Band junto a Norberto Napolitano.

Juanse - Energí­a (video oficial) [HD]

Litto Nebbia

Sin dudas, uno de los padres fundadores del rock argentino. Desde los ’60 con Los Gatos Salvajes y Los Gatos, y luego con una carrera solista en la que mostró un ímpetu incansable, Litto es una figura esencial en la música y la cultura argentina. Solo, en toda clase de armados instrumentales, con viejos y nuevos compañeros de aventuras musicales, Nebbia construyó un corpus artístico admirable. Además de su labor como músico, al frente del sello Melopea se ha encargado de grabar a artistas que tenían las puertas cerradas en otros sellos, y rescatar grabaciones perdidas yu olvidadas de varios músicos de la Argentina.

Después de acompañar a Isabel de Sebastián, Varela + Calamaro, Conociendo Rusia + David Lebon, Coti + Estelares y Juanse, Nebbia cerrará la gran celebración de la asunción del nuevo Presidente. Y no son pocos los que, dada la amistad entre ellos, especulan con un gran final con Alberto Fernández y Nebbia sobre el escenario en piano y guitarra. Suena a gran final de fiesta