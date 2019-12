El presidente Alberto Fernández realizó este martes por la tarde noche un discurso en la Plaza de Mayo frente a miles de personas. Lo acompañó la vicepresidenta Cristina Fernández, quien fue la primera en dirigirse al público.

"Ahora estoy bien. Muchas gracias", comenzó la ex presidenta, al tiempo que desde la gente se escuchaba Néstor no se murió, Néstor no se murió. Con emoción, recordó la noche del 9 de diciembre de 2015, cuando se despidió de la Plaza y aseguraba que su gestión no había sido magia.

"Sé que estos cuatro años han sido muy duros para tantos y tantas. Trabajo, salario, pobreza; el Hambre que tanto desvela a nuestro presidente", indicó. La gente vitoreaba y acompañaba con aplausos los dichos de Cristina.

La ahora presidenta del Senado valoró la unidad del peronismo y las voluntades políticas y sociales para que este día llegara. "Lo colectivo es más importante que lo individual", afirmó, "y los dirigentes deben entender de una vez por todas que no todo empieza o termina en uno. Al contrario, uno es más grande cuando es parte de un todo".

Luego se dirigió a Alberto Fernández y destacó el discurso que brindó en la mañana de este martes. "Presidente: quiero decirle que usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios. El mensaje que ha dado ante la Asamblea Legislativa fue un buen augurio".

Y concluyó: "El pueblo solo pide que los defiendan y que los representen. No se preocupe por las tapas de un diario. Preocúpese para llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted".

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández comenzó su discurso haciendo referencia a la noche, a la importancia de este día. Más suelto (agarró el micrófono y caminó por el escenario mientras hablaba), aseguró que hablaría de lo que "quedaba por delante".

Sin embargo, primero recordó el día en que conoció a Néstor Kirchner y, por ello, a Cristina Fernández. "Siempre voy a dar gracias porque, un día, la vida y el destino me cruzó en el camino a Néstor Kirchner. Jamás pensé que mi vida iba a cambiar como cambió".

Recordó la aventura que fue sacar al país de la crisis del 2001 y del orgullo que eso fue para uin hombre de política. Luego, con tono reflexivo, recordó el momento en que se distanció de Cristina y cómo eso ayudó a que ganen "los mismos de siempre. Esos que ponen piedras y obstáculos para que la Argentina no evolucione".

"Lo importante es que hoy, en esta Plaza, estamos Cristina, estoy yo y estamos todos decididos en poner a la Argentina de pie", afirmó. La gente lo ovacionó y emitió el cántico Alberto presidente, Alberto presidente. Tras una pausa, el mandatario invitó: "Tengamos memoria. Con nuestra división ellos se hacen fuertes".

Pidió al pueblo que tenga memoria y que recuerde que las políticas neoliberales tienen consecuencias terribles. Ante eso, indicó: "A la política del 'salvate vos y que el otro se arregle' vamos a imponerle la solidaridad".

Con énfasis, Fernández afirmó que los pobres, que los que perdieron el trabajo, que quienes la pasaron mal este tiempo serán "los únicos privilegiados". "Vamos a trabajar todos juntos. Vamos a hacer la mejor epopeya que podamos hacer como sociedad", dijo desde el escenario.

Pidió por el esfuerzo de todos e informó que el rol del Estado será el de ordenar políticas en pos de ese objetivo: de eliminar el hambre. "Quiero que me ayuden a que pongamos la Argentina de pie".

Luego, hizo referencia al sistema judicial, al cual criticó y aseguró que buscará cambiar. También criticó los "linchamientos mediáticos" y resaltó que eso dejará de suceder. Pese a estas breves menciones a otras temáticas, la economía fue el centro de la oratoria.

"Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno de ustedes. Han sido difíciles estos cuatro años. Pero esta noche volvimos y vamos a ser mejores.Vamos a trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos", concluyó.