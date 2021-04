Luis Carranza Torres, es abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas y profesor universitario. En esta oportunidad, el autor publica la novela "Germanicus. Entre Marte y Venus", la continuación del libro "Germanicus. El corazón de la espada", que lanzó en julio de 2020.



Este lanzamiento es de la editorial Vestales. En la sinopsis se detalla: "Dos guerreros que toman caminos separados. Dos amantes que se separan; que se pierden en los caminos que los alejan de Roma. Amantes y guerreros; enfrentados por el lugar que cada uno ocupa en la sociedad; que anhelan estar juntos sin que importe el mundo. Entre Marte y Venus; en ese lugar imposible se libran todas las batallas. Publio Valerio Aquilio; estrella ascendente del Senado romano; ha sido enviado a Germania por la ira del emperador que no quiere que nadie pueda hacerle sombra. Lo que para los demás es un exilio; para Publio se transforma en la búsqueda de su origen. Aunque pierda los encuentros secretos con Kendrya. Kendrya; gladiadora celta que ha ganado la libertad; también escapa de Roma ante la imposibilidad de un lugar allí: no quiere seguir en las luchas en el Coliseo; no quiere más los encuentros clandestinos con Publio que; además; ha partido. Odia a Roma y a los romanos; por lo que asolar el Mediterráneo con actos de piratería le parece una buena forma de venganza. Cada uno de ellos; guerreros y amantes; busca un destino al que aferrarse en un mundo convulsionado como una tormenta en medio del mar. Entre las sombras de un imperio decadente y las luces de una cultura; entre el despotismo imperial y la silenciosa revuelta; entre Marte y Venus; Kendrya y Publio libran una batalla imposible con ellos mismos. Luis Carranza Torres retoma personajes y escenarios de Germanicus. El corazón de la espada en esta novela total sobre la Roma imperial; sobre las costumbres; la historia y la vida del siglo I d. C.".



Sobre Luis Carranza Torres



El autor de este libro nació y vive en Córdoba. Es abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y miembro de diversos asociaciones históricas y jurídicas. Ejerce su profesión y la docencia universitaria. Además de diversos textos jurídicos, es autor de las novelas Yo Luis de Tejeda (1996), La sombra del caudillo (2001), Los laureles del olvido (2009), Secretos en Juicio (2013), Palabras Silenciadas (2015), El Juego de las Dudas (2016), Mujeres de Invierno (2017), Secretos de un Ausente (2018), Hijos de la Tormenta (2018), Náufragos en un Mundo Extraño (2019) y Germánicus. El corazón de la espada (2020).



Ha recibido la mención especial del premio Joven Jurista de la Academia Nacional de Derecho (2001), el premio “Diez jóvenes sobresalientes del año”, por la Bolsa de Comercio de Córdoba (2004). En 2009, ganó el primer premio en el 1º concurso de literatura de aventuras “Historia de España”, en Cádiz y en 2015 Ganó la segunda II Edición del Premio Leer y Leer en el rubro novela de suspenso en Buenos Aires.