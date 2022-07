Haydeé Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 -año de la muerte de Carlos Gardel- en San Miguel de Tucumán. Hija de Ernesto, un trabajador de la zafra, y de Ema, una lavandera. Según la historiografía, la primera incursión de Mercedes fue en la escuela pública, interpretando el Himno Nacional.

9 de julio, Tucumán, una nueva independencia. Al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, músicos y referentes de la cultura volvieron a destacar el legado de Mercedes Sosa. Homenajes y una muestra fotográfica que puede verse durante estas vacaciones de invierno en Buenos Aires.

Pedro Aznar la recordó como la “voz de América”. Contraseña para varias generaciones de músicos, Mercedes Sosa traspuso las barreras de los géneros y estuvo intensamente vinculada con artistas tan diversos como Charly García, Roberto “Polaco” Goyeneche, Milton Nascimento, Astor Piazzolla.

Para celebrar el reciente aniversario de una mujer eterna, compartimos algunas fotografías de Juan “Pupeto” Mastropasqua, quien estuvo cerca de la artistas en muchos de sus show; incluso algunas de sus fotos -todas en blanco y negro, casi siempre capturando en el aire algún gesto hondo de la tucumana- fueron elegidas por Sosa para ser tapa de disco.

“Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer, siempre he sido así, galopeador contra el viento… (…) les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa”.

Tucumana y comunista. Enero de 1965. Jorge Cafrune la invitó a cantar en el escenario del Festival de Cosquín. Fue el inicio de leyenda de Mercedes Sosa. Después vendrían los años del Nuevo Cancionero, el exilio y la depresión en París, el reconocimiento mundial.

La actitud que Cafrune tuvo con ella sería algo que la artista replicaría con noveles músicos durante toda su carrera.

En los años 90 comenzó a ser llamada La Voz de América. Recorrió el mundo y fue una embajadora argentina excepcional en escenarios prestigiosos como el Lincoln Center, el Carnegie Hall -donde fue ovacionada durante 15 minutos ininterrumpidos-, el Teatro Colón de Buenos Aires o en el Coliseo de Roma.

En el video de arriba se la ve cantando junto a Milton Nascimento, en 1987. Según Gilberto Gil, el falsete de Milton es uno de los sonidos más bellos producidos por la especie humana sobre la tierra. Aquí, dos voces gigantes interpretando a Violeta Parra:

Organizada por el ​Ministerio de Cultura de la Nación y la Fundación Mercedes Sosa, la exposición de Mastropasqua, quien tuvo una larga relación profesional y de amistad con la intérprete, juega con los contrastes, exaltando la sensibilidad y siempre eligiendo para las fotografías el blanco y negro.

Son más de cincuenta fotos, en su mayoría producto de la labor periodística del fotógrafo, que cubría para distintos diarios los shows y eventos de la agenda cultural.

Este fin de semana compartimos el disco Gestos de amor, bastante representativo en su faceta colaborativa con otros artistas y en su repertorio, donde se destacan los tangos, los vals peruanos, las chacareras, las zambas y músicas del mundo, como esta joya de Sting, que compartimos en dos versiones:

Aquí, el disco completo en Spotify:

Aquí, completo en YouTube.

