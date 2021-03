En marzo, MUBI presenta "Notturno", candidato al Oscar 2021, un musical dirigido por Macoto Tezuka y el consagrado "El Club de la Pelea", de David Fincher.



El servicio global de streaming reúne estrenos de varias partes del mundo, como Rafiki, de la directora y coguionista keniana Wanuri Kahiu. El cine colombiano también se hace presente con Los Conductos, de Camilo Restrepo. Desde Japón, la plataforma exhibe el musical The Legend of the Stardust Brothers y el estreno Hey There! representa el "Nuevo Cine Turco" de la mano de Reha Erdem.



El cine europeo llega con el cortometraje Citadel, último trabajo del artista y cineasta inglés John Smith. El británico Morgan Quaintance presenta South, su cuarto cortometraje. El documental Welcome to Chechnya se presenta en exclusiva en MUBI y retrata a un grupo de activistas que arriesgan sus vidas para confrontar al líder ruso Ramzan Kadyrov, quien persigue en masa a la comunidad LGBTQ+ en la República Checa.



Para celebrar el Día Mundial del Sueño, los curadores de MUBI seleccionaron el célebre documental Max Richter's Sleep, un retrato visual del aclamado compositor y músico Max Richter, en un inigualable concierto al aire libre.



Para los fanáticos de directores icónicos, la plataforma presenta Notturno, documental nominado al Oscar 2021, y una colección en honor a Gianfranco Rosi, uno de los directores europeos más importantes de la actualidad. MUBI también trae un programa doble de Jean-Claude Brisseau con White Wedding (1989) y A Brutal Game (1983) y “Ways of Seeing With Barbara Hammer”, una de las más emblemáticas representantes del cine lésbico. En esta doble sesión, se destacan A Month of Single Frames y Vever (para Barbara).



Además, llegan producciones estadounidenses consagradas, como El Club de La Pelea, de David Fincher; Tigerland, de Joel Schumacher y The Fountain, ganadora del Festival de Venecia (2006), con actuaciones de Rachel Weisz y Hugh Jackman.



