Se podrá disfrutar de los shows y ciclos musicales en Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651) en formato bar, con una capacidad máxima de 280 personas sentadas en mesas de 2, 4 y 6, manteniendo el distanciamiento social seguido de un protocolo estricto para minimizar los riesgos de contagio de COVID-19.



Mirá los shows que llegan al escenario de Club Paraguay:



JUEVES 05

LIMBO POP - 20HS



Durante los años 2014 y 2015 Limbo dio sus primeros pasos como un evento de música electrónica, intentando una suerte de mixtura de estilos y subgéneros musicales dentro del ambiente. Mezclando lo nuevo y lo viejo, con DJs invitados de la vieja escuela junto con novatos, Inspirado en "La Divina Comedia" donde Limbo es el primer círculo del infierno: "Donde todos los pecadores caen". También se incorporan en los eventos performers representando papeles acordes al concepto, bailarines, acróbatas, drag queens, actores, etc. Entradas en Alpogo.com (mesa para 2 personas $440)

VIERNES 06

LAS FRASES DE SAMUEL - 19HS



Las Frases de Samuel es una banda de rock cordobés que nace en 2014 y debuta en los escenarios en junio de 2015. Sus influencias musicales transitan el Rock and roll, reggae, punk, blues, tango, cuarteto y folclore. La banda cuenta con un disco de estudio grabado entre 2017 y 2018 - “Huella” - y un amplio recorrido por los escenarios y festivales del under de Córdoba Capital.

Atravesados por la filosofía de barrio, la banda invita a compartir de una manera muy particular cada show, en el que junto a su público, viven un ritual entre canciones y banderas flameando.

Entradas en Alpogo.com (mesa para 2 personas $1100)

SABADO 07



SERES VIVOS - 20HS



En sus canciones podemos destacar la predominancia de guitarras que exploran una amplia gama de sonidos y una lírica que nos transporta a través de variados estados de ánimo a situaciones propias de la vida cotidiana. En la actualidad se encuentran presentando “Contradicciones”, su álbum debut, que está disponible desde el 12 de junio en todas las plataformas digitales. Incluye 9 canciones, la cual se destaca “ESPEJO”, que cuenta con la participación de Manuel Rodríguez, vocalista de la banda platense Sueño de Pescado.

Entradas en Alpogo.com (mesa para 2 personas $1100).

DOMINGO 08



FERIA ARTRASH, VERSIÓN XL - 16HS

Las ferias de arte y diseño continúan cobrando protagonismo a pesar de la pandemia y Artrash es un claro ejemplo. Con el objetivo de impulsar la autogestión y el consumo local, la feria brinda desde hace tres años un espacio de disfrute, contención y visibilidad para aquellos artistas y diseñadores que necesiten y deseen exponer sus trabajos y propuestas.

Indumentaria, diseño de autor, colección de artículos vintage, accesorios de todo tipo, terrarios, cosmética natural, diseño gráfico e ilustración son algunas de las opciones que se podrán encontrar en el Club.

Artrash le dará lugar a 50 stands de emprendedores que estarán exponiendo sus marcas y emprendimientos. Entrada libre y gratuita.

Información importante



Los tickets se venden en paquetes de 2, 4 ó 6 personas, que corresponden a la capacidad de las mesas del club, para mantener el distanciamiento social y poder disfrutar de los shows minimizando los riesgos de contagio. Se genera un boleto único por paquete, es importante que en el ingreso estén presentes todxs para asegurar un ingreso ordenado.

También es importante respetar el distanciamiento social y seguir las instrucciones del personal de Club Paraguay.