Este 1 de febrero, apenas una horas después de la fecha en que recordamos el nacimiento de Atahualpa Yupanqui, comenzó con la triste noticia del fallecimiento de Nanzi Tortone, querida cantora nacida en Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Sufría de cáncer desde hace un tiempo.

Nanzi era una persona de excelente formación: maestra normal, profesora de piano, de danzas folclóricas argentinas y traductora de inglés. Puso a cada actividad la fuerza de su personalidad y la potencia de sus convicciones.

En la escena

Actriz de teatro participó en obras con los directores Jorge Magmar, Carlos Giménez y Carlos Franco.

Bajo la dirección de Rafael Reyeros, en 1993 actuó en “Tío Vania” de Chéjo en el Festival Internacional de Teatro de Costa Rica.

En la música

Fue jurado en el certamen Saldán Floclore Joven durante muchos años y en la competenica Nuevos Valores Pre-Cosquín.

Integró el Grupo Antares con el que realizó giras por España, Francia, Brasil, Uruguay y participó en diversos festivales de nuestro país.

Formó parte durante 30 años el Coro de Cámara de la Provincia y siempre evocó con cariño y admiración al Maestro del Coro: César Ferreyra . Ella decía: “Dios lo puso en mi camino, igual que a Yupanqui”.

Sus referentes:

Editó varios discos en homenaje a poetas y compositores argentinos como: Atahualpa Yupanqui, Buenaventura Luna, Manuel J. Castilla, Armando Tejada Gómez. los hermanos Homero y Virgilio Expósito, Antonio Tarragó Ros.

Testimonios de gente que la conoció y valoró:

Ramón “Chiquito” Catramboni, músico, ex Los Trovadores, actual conductor del programa “El Duende” por Radio Universidad:

“Lamento profundamente la muerte de Nanzi Tortone. Me duele múchísimo esta pérdida. He vivido con ella historias y anécdotas que tienen que ver con la música. Apenas llegué de Buenos Aires ella, generosamente, me invitó a participar en un espectáculo homenjae a Yupanqui. Ahí entablamos una hermosa amistad de la que fue partícipe también mi señora Susana . Era una mujer muy amable. Conozco su historia, su capacidad y responsabilidad como artista. Hizo obras con mucho respeto, recuerdo siempre la que hizo en homenaje a Buenaventura Luna, en compañía de otros músicos. Hemos sido jurados y guardamos muchas anécdotas del Pre-Cosquín, estuvimos varios años en el Festival de Saldán (Folclore Joven). Tengo de ella un recuerdo gratísimo y con ese recuerdo me voy a quedar.”

Este tema lo comparte con su amigo Roberto Palmer, ex Cantores de Quilla Huasi

José Ávila: Musicalizador de Radio Universidad 580 AM y compañero de Nanzi en el Festival de Folclore Joven de Saldán.

“Nanzi Tortone fue además de gran cantora una gran luchadora en defensa de la difusión de los grandes autores del tango y del folklore argentino. Comprometida, gran trabajadora.Trabajamos juntos por más de 20 años en el Festival de Folklore de Saldan siendo una persona entusiasta en su labor y muy comprometida en lo que Fito Páez llama especificidades de las cuales estamos adoleciendo. Motivadora para esos cantores y cantoras noveles del género siempre fue criteriosa, oportuna y cuidadosa de las formas a la hora de expresar sus puntos de vista. La recuerdo cálida, amable, querida y querible. Y una gran laburante de la cultura. La voy a recordar con mucho cariño”

Juanchi González, periodista, trabajó con ella en el espectáculo dedicado a Atahualpa Yupanqui, leyendo los textos y poemas.

“Siento mucho cariño por la querida Nanzi. Una gran artista, tan estudiosa, tan seria…tan comprometida con su oficio de cantora”.

La recordaremos siempre. Como artista completa y trabajadora y como una abuela tremendamente feliz y orgullosa de sus nietos a quienes estimulaba y acompañaba amorosamente.