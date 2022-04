Red Hot Chili Peppers ya tienen estrella de la Fama en Hollywood y nuevo disco

Este jueves Red Hot Chili Peppers recibieron su estrella 27 en el Paseo de la Fama en Hollywood justo un día antes del estreno de su nuevo trabajo " Unlimited Love".

George Clinton, quien produjo el álbum "Freaky Styley" (1985), presentó la estrella junto a Woody Harrelson, Bob Forrest y Nicole Mihalka, presidenta de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood quien además ofició de maestra de ceremonia.

"Unlimited Love" es el título del próximo álbum de Red Hot Chili Peppers, el número 12 de su carrera y el primero con John Frusciante desde "Stadium Arcadium" de 2006.

La banda californiana ya ha revelado el nombre de cada una de las 17 canciones que componen el trabajo grabado durante 2021 bajo la producción de Rick Rubin y que es lanzado este 1 de abril.

El tracklist incluye los singles "Black Summer" y "Poster Child" lanzados semanas atrás como anticipo al álbum que será promocionado con un tour mundial que partirá en junio.

El vocalista Anthony Kiedis reconoció la vital importancia del retorno de Frusciante al grupo que marcará su tercera etapa con los Peppers, tras los períodos compartidos entre 1988 y 1992, en sustitución del fallecido Hillel Slovak, y entre 1998 y 2008.

Si bien el vocalista, Anthony Kiedis, es oriundo de Michigan; el bajista, Michael 'Flea' Balzary, es australiano; John Frusciante, su guitarrista es neoyorkino y Chad Smith, el baterista, es de Minnesota, el grupo se formó en 1983 en Los Ángeles, California.

Las canciones que componen el nuevo trabajo son:

01. Black Summer

02. Here Ever After

03. Aquatic Mouth Dance

04. Not The One

05. Poster Child

06. The Great Apes

07. It's Only Natural

08. She's A Lover

09. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin'

11. Bastards Of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let 'Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo

