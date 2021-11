Una niña prodigio. Desde hace varios años, Nandi Bushell sorprende por su gran habilidad tocando la batería.

La pequeña tiene su canal de Youtube donde sube videos tocando grandes canciones, triunfando con su banda o simplemente divirtiéndose.

Hace algunos meses, desafió a Dave Grohl a un duelo de batería y el resultado fue muy divertido y después hizo lo propio con el baterista de Artics Monkeys, Matt Helders.

Ahora due el turno de Roger Taylor. El baterista de la legendaria banda Queen se sumó a una sesión Jamm en la que ambos mostraros sus virtudes y destreza musical con varias décadas de diferencia.

“¡Tuve otro día INCREÍBLE! El Sr. Taylor fue muy amable conmigo. Tuvimos una pequeña batalla de tambores y luego tocamos algunas canciones de Queen “¡Estoy muy agradecida y realmente aprecio todas estas experiencias irreales!, dice Bushell al inicio del video. Ahí mismo vemos a Taylor arrojando las baquetas y asegurando que se rinde antes de empezar.

La sesión terminó con ambos músicos haciendo una versión de We are the champions.