Encitado Producciones presenta la obra “Bulo, no todo es lo que ves" en la temporada de verano.

Tendrá funciones los sábados de enero y febrero, a las 21.30 y 23 horas. Se exhibe en la sala de Multiespacio en Galería Coral, 9 de Julio 21, Villa Carlos Paz. La entrada es a la gorra.

Encintado Producciones es una compañía de teatro cordobesa creada en 2017 por Jeremías Di Filippo.



Sobre la obra



Vito tiene que producir un espectáculo para no ir en quiebra pero no encuentra un final. Junto a Lolo, Lía, Samira, Noha, Madame Colette y Rita debe conseguirlo, para ello deben dejar de lado las rivalidades y egos.



"Bulo" muestra el lado oculto de estos seres, solitarios y vulnerables, ocultos tras la "máscara", tras las apariencias. Siete artistas. Siete pecados. Siete historias atravesadas por el deseo, la pasión y las luminarias del show.

El "Bulo", un musical donde no todo es lo que ves.



Escrita por Jeremías Di Filippo, bajo la dirección de Alejandro Vanegas. Elenco: Alejandro Vanegas, Isabel Manzano, Sofía Giacinti, Exequiel Boero, Micaela Leconte, José Bustos y Jeremías Di Filippo. Música Original: Ricky Vadalá y Jeremías Di Filippo.