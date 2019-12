Mientras HBO saborea el éxito del cierre de temporada de Watchman, no baja la guardia y da un vista rápida de lo que serán los próximos meses en su plataforma.

Westworld, Euphoria, Succession, The Righteous Gemstones, Barry, Los Espookys, Curb Your Enthusiasm e Insecure son algunas de las series que continuarán próximamente. Además, pudimos ver un adelanto de viajes espaciales muy divertidos a través de Avenue 5, y series intensas e intrigantes que llegarán para generar muchos fanáticos: The Outsider, The Undoing y Perry Mason entre otros.