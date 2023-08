La artista se encuentra internada en el Hospital Italiano en Buenos Aires.



Luna padece una insuficiencia renal, y aguarda el momento adecuado para recibir un trasplante de riñón. En las primeras horas de este jueves, fue ingresada a la terapia intensiva porque su salud empeoró.



La actriz se encontraba en una sala común, porque estaba presentando una mejoría en su estado general de salud, por lo que realizaba trabajos de kinesiología.



Por el momento, no hay un parte médico oficial que detalle el actual estado de salud de Silvina Luna.

La periodista Andrea Taboada comunicó en el programa "El Diario de Mariana", que la modelo y presentadora de televisión, no podrá recibir visitas ni tampoco se encuentra entubada. Con respecto a las sesiones de kinesiología, que eran útiles para ayudarla a recuperar su estado físico, la periodista informó que "fue muy difícil que su cuerpo pudiera responder" a dicha actividad. En ese sentido, los médicos del Hospital Italiano "decidieron, para tener mejor cuidado, regresarla a terapia intensiva".



Días atrás, Gustavo Conti, ex compañero de Silvina en la segunda edición de Gran Hermano, había confesado que "está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso. No está bueno y la está pasando como el or.., perdón la expresión".



La modelo se encuentra internada a causa de una insuficiencia renal, originada por las intervenciones efectuadas por el doctor Aníbal Lotocki. Desde 2011, momento en el que se llevaron a cabo las operaciones estéticas, la salud de la actriz se vio deteriorada y presentó una falla en sus riñones.



Este año, mientras aguardaba por un trasplante de riñón, Silvina Luna contrajo la bacteria KPC, la cual genera resistencia antimicrobiana (RAM) y puede manifestar "diferentes tipos de infecciones como neumonía, infecciones del torrente sanguíneo, infecciones de heridas o del sitio quirúrgico y meningitis".



(Fuente El Cronista)