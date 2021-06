En el mundo se multiplican las acciones para celebrar durante junio el mes del Orgullo LGBTQIA+ y el universo paralelo de los juegos y realidades virtuales este año también se hizo eco.

Tell me why, la aventura narrativa de tres episodios del estudio Dontnod se va a poder descargar en PC y Xbox de forma gratuita durante todo el mes de junio

El juego cuenta la historia de Tyler y Alyson Ronan, dos hermanos gemelos que regresan a su vieja casa en Alaska y, usando su vínculo sobrenatural, deben resolver algunos oscuros secretos de su complicada infancia. La particularidad del personaje de Tyler, es que es un hombre trans y eso lo convirtió en el primer juego de alto perfil con un protagonista transgénero.

En el sitio oficial del juego se explica: “Desde el lanzamiento de Tell Me Why a fines del verano pasado, los equipos de DONTNOD y Xbox Game Studios Publishing se han sentido honrados y profundamente agradecidos por los muchos jugadores, especialmente los jugadores trans y queer, que han encontrado comprensión y esperanza en nuestro juego”.

Los ingresos que se generen por el juego serán donados para motivar a más creadores o desarrolladores trans a poder involucrarse en el mercado laboral.

“Hemos recibido mensajes de jugadores de todo el mundo que nos cuentan cómo el regreso a casa de Tyler como hombre trans y la lucha de Alyson con el trauma los ha impactado, alentado o hecho que se sientan un poco menos solos, especialmente en medio de la pandemia global de COVID-19 en curso y la retórica transfóbica generalizada en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido”, continúa la descripción del sitio.

Tell Me Why va a estar disponible sin cargo hasta el 30 de junio en la tienda de Xbox, la tienda de Windows 10 y Steam.