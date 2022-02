Víctor Pintos arrancó un nuevo ciclo radial en Radio Universidad. Tras 46 años de periodismo relacionado con la música, sin dudas es un referente de oyentes y artistas. Por esa poderosa razón se explica la génesis del nombre del ciclo: GPS.

Su voz en los SRT es tan familiar como la de la la española que nos da indicaciones en Google Maps. Y su GPS es un viaje a través de la historia de las canciones. Un itinerario que recorre los paisajes en los que los artistas se inspiraron para sus melodías, o las situaciones que generaron las letras más inolvidables.

Tanto, folclore, rock, pop, jazz y hasta nuevos ritmos urbanos pasan por sus referencias en un programa radial de una hora y desde Cba24n los entrevistamos a días del inicio de esta apuesta:

"He visto pasar mucha música. Imaginate que soy de la época en la que conseguir un disco de rock, por ejemplo, era muy complicado. La radio no pasaba la música que me gustaba y quizás escuchaba una canción que sí y hasta conseguir el nombre era difícil. Eran situaciones complicadas que quizás me marcaron y me ayudaron a hacer este programa. En GPS vos escuchas una canción del año 59 y me encargo de contar la historia, repasar su nombre, los intérpretes y compositores. Porque es verdad que hoy, si te gusta un tema, copiás el título, vas a internet y la escuchas en Spotify, en youtube, en cualquiera de las plataformas. Pero que lo que falta en este momento de tanta disponibilidad de material, es la información adicional alrededor de esa música.Me gusta poder explicar por ejemplo, a alguien que quiere iniciarse escuchando algo en especial, cómo entrarle al flamenco, a la salsa", explica.

GPS va de lunes a viernes por la AM. Radio Universidad abre su dial para pasar esas canciones que necesitan de una curaduría especial: "Mi programa de radio apunta a ser eso que le falta al mundo de la accesibilidad musical. Un GPS con el cual uno pueda decir 'quiero ir al pop británico de los años 70' y enterarse de la historia de ese género, de sus músicos, el contexto en que fue lanzado. El programa es la punta de algo que me parece muy necesario. Uno puede disfrutar mucho más de las canciones si sabe de dónde nacen".

Y si bien Pintos es un melómano al que tomamos de guía para hablar quizá de música de décadas pasadas, no evita los géneros que hoy son tendencia o artistas que de repente alcanzan la popularidad por medios que hace 15 años eran impensados: "Este es un momento alucinante. Vivimos en un cambio de paradigmas. En los 80 o 90 existían en el mundo Madonna, Michael Jackson, Bruce Springsteen, y Metallica. Ahora hay 150 Madonna's. Si analizás los algoritmos de Spotify vemos que encabezan lista artistas que ni siquiera hemos sentido nombrar. Y hacen cosas lindas. Hay artistas que no conocemos y convocan gente. Los artistas publican en sus redes y venden. No podemos quedarnos en el pasado, porque además nos perdemos de conocer de grandes artistas".

Y si hablamos de cambios culturales, la forma en que consumimos medios tradicionales también evolucionó. Cada vez quedan menos personas que se ajustan a un dial y eso es un desafío con el que los medios tradicionales pelean todos los días: "La radio tiene sentido porque todavía existe gente que tiene la costumbre. La radio entonces, debería ser una especie de GPS y que cuando escuches una canción que te encante, quien esté del otro lado siga aportando un valor agregado. Hoy tenés tanto disponible que no sabes por dónde empezar. Allí es donde los oyentes deberían poder confiar en conductores de GPS", explica.

Con su voz tan caracaterística y su estilo aplomado, hoy la invitación para los oyentes es a sumarse a una hora de radio en la que se puedan dejar llevar de la mano de un tipo que hace mucho que conoce de la música de nuestro país y el mundo. De la música y sus protagonistas. Es amigo de los Eruca Sativa, Zoe Gotusso, Soledad o David Lebón: "Soy un privilegiado, porque hago radio en un medio en el que puedo contar que vi a Hammer en Obras y que conocí a Spinetta y lo entrevisté. Y creo, como una gran ventaja, que he sido un tipo ordenado con mis archivos. En mi GPS pueden compartir conmigo esos registros y abrirse también a nuevas experiencias sonoras. El mundo sigue generando canciones importantes todos los días, si hay gente que no se entera de eso, estamos al horno".

Recalculando. La invitación para dejarse guiar por este GPS es en Radio Universidad, de lunes a viernes de 16 a 17.