Van Morrison presenta "Love should come with a warning", su último single que da a conocer antes del lanzamiento de su álbum doble: “Latest Record Project: Volume 1” el próximo 7 de mayo. Escuchá el nuevo single aquí.



Además anuncia su primer concierto live streaming el 8 de mayo en sociedad con Nugs.net. Tickets disponibles aquí.



Van Morrison es un cantante, compositor y músico norirlandés, considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación. Ya pasaron más de 50 años desde que Van Morrison llamó la atención por primera vez, y aún hoy nadie se acerca a su mezcla libre de blues, R&B, jazz y soul. Con vistas al lanzamiento el próximo 7 de mayo de su 42º álbum de estudio de 28 temas: "Latest Record Project Volume 1", Van Morrison lanzó una nueva canción "Love Should Come With A Warning", rica en una cálida y ejemplar musicalidad, con letra escrita por el gran Don Black.



El álbum abarca todo, desde la joya de R&B “Jealousy” hasta la alegre y country “A Few Bars Early” a través del enérgico garage rock que se explica por sí mismo en ‘Stop Bitching, Do Something’. Si bien el álbum se encamina hacia un sentimiento romántico – el cual hace que Morrison sea tan amado por sus fans– la temática principal es un testimonio directo sobre la vida contemporánea.



"Latest Record Project: Volume 1" se lanzará en formatos de CD doble, CD deluxe, triple vinilo y digital.