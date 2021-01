Se presenta el evento musical Limbo VS en el espacio Club Paraguay. La cita es los jueves a las 21 y comienza estre 7 de enero.



Qué es Limbo VS?



Durante los años 2014 y 2015 Limbo dió sus primeros pasos como un evento de música electrónica, intentando una suerte de mixtura de estilos y subgéneros musicales dentro del ambiente. Mezclando lo nuevo y lo viejo, con DJs invitados de la vieja escuela junto con novatos. Inspirado en “La divina comedia” donde Limbo es el primer círculo del infierno: “Donde todos los pecadores caen”. También se incorporan en los eventos a performers representando papeles acordes al concepto, bailarines, acróbatas, drag queens, actores, etc.



Todos los veranos desde hace tres años, se hace esta versión “vacacional”, donde se realiza una encuesta en redes para definir los 8 artistas favoritos de la gente. Luego se invitan a performers ya conocidos de la fiesta junto a algunos nuevos y se le desafía a que representen a esas artistas, con baile, cosplay y recreaciones. Los shows irán rotando cada noche y saliendo un ganador de cada VS y así se pasará a la siguiente ronda.



Este año los artistas que fueron elegidos son: Dua Lipa, Ariana Grande, Nathy Peluso, Miley Cyrus, Beyoncé, Shakira, Tini y Lady Gaga. Y lxs performers serán Emi Layne (Tini), Rita (Dua Lipa), Camionera travesti (Nathy Peluso), Joel Oviedo (Miley Cyrus), Marcia Balverdi (Shakira), José Contreras (Ariana Grande), Enrique Sánchez (Beyoncé) y Nhym (Lady Gaga).



Programación:

Jueves 7: Tini VS Dua Lipa. Nathy Peluso VS Miley Cyrus.

Jueves 14: Shakira VS Ariana Grande. Beyoncé VS Lady Gaga.

Jueves 21: Semifinales.

Jueves 28: Final.



Entradas por Alpogo.com (mesa para 2 personas $495).