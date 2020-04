España extendió la cuarentena hasta el 9 de mayo pero otorgó una flexibilización para niños.

Al comienzo se anunció que los menores de 14 años sólo podrían salir de sus hogares en compañía de sus padres para ir al supermercado o farmacias. Claramente, eso despertó una polémica.

Ahora, el gobierno español pidió disculpas y brindó mayores detalles sobre ese permiso que se pone en marcha desde el próximo domingo 26 de abril.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicaron este jueves que cómo será el inicio del desconfinamiento: podrán salir una hora al día, entre 9.00 y 21.00 horas, acompañados de un adulto y como máximo a un kilómetro de casa. No se podrán reunir con otros niños ni usar los parques o juegos infantiles por riesgo de contagios, pero sí usar patinetes u otros juguetes.

Illa apeló a la responsabilidad de todos e insistió en que en la salida de los niños hay que mantener el distanciamiento de dos metros, uno como mínimo, el lavado de manos frecuente y la higiene extrema al salir de casa. Además, añadió el uso de mascarillas cuando no se garantice el cumplimiento de las medidas básicas.

Antes de detallar las medidas, Iglesias se dirigió a los niños y niñas: "Lo primero es pediros disculpas, no hemos sido claros para explicaros hasta ahora cómo podréis salir a dar paseos. Sé que el confinamiento no es fácil, no habéis podido salir a la calle desde hace semanas. Os queremos dar las gracias por lo que habéis demostrado, por lo bien que os habeis portado. Este domingo el aplauso os lo merecéis todos vosotros".

Iglesias también detalló que el adulto puede salir hasta con tres niños, y que ese papel podría adoptarlo un hermano mayor. Los niños podrán usar patinetes y otros juguetes, pero no podrán jugar con otros niños, ya que prevalece la necesidad de la distancia social.

En ese sentido, Illa se refirió a hermanos mayores de más de 18 años, quienes tienen entre 14 y 18 ya pueden salir en los casos que prevé el estado de alarma: supermercados, farmacias, etc.