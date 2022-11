Miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro, tanto en la ciudad de Río de Janeiro, Sao Paulo y otras capitales estaduales, salieron este miércoles a las calles para exigir abiertamente que los militares lideren una “intervención federal” con el fin de evitar que Lula da Silva y su gobierno asuman el próximo 1º de enero.

Los manifestantes dicen entender que el discurso del pasado martes de Bolsonaro en el Palacio del Planalto, dos días después de haber sido derrotado, los invita a seguir manifestándose y reclamando la anulación de los resultados del balotaje.

Concentrados frente al imponente palacio sede del Ejército en el centro de Río, los bolsonaristas tomaron al pie de la letra la doxa del presidente saliente: piden la ayuda urgente de los militares para salvar a Brasil de lo que ellos etiquetan como “comunismo”.

"Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula en su discurso, por eso estamos acá, para no permitir que asuma" , dijo Marcia -según consigna Télam desde Río-, alzando un cartel con la frase "No al Comunismo-Stop Comunism".

El ambiguo discurso de Bolsonaro realizado el pasado martes, que tuvo la extensión de no más de dos minutos y en el que no reconoció explícitamente el triunfo de Lula da Silva, fue interpretado por sus seguidores como permiso para continuar con el estado de alerta y toma de espacios públicos.

Recordamos que desde el lunes se producen cortes e interrupciones a la circulación en distintas rutas federarles y estaduales. Los manifestantes cortan calles y vías de tránsito sin ser reprimidos ni inquietados por la Policía.

Wilson Lopes, empresario, uno de los manifestantes: “Bolsonaro no aceptó la derrota, simplemente dijo que la población se calmase, y pidió justicia. No dijo ‘perdí, quédense tranquilos’. Como líder que es no podría incitar a la gente a salir a la calle, pero el mensaje que mandó es que no está feliz con el resultado”, dijo Lopes, según la corresponsalía de El País de España.

Siguiendo el relato de la corresponsalía española que está en Río, en la protesta había más blancos que negros y más gente de avanzada edad que jóvenes. “El ambiente, a pesar de la rabia acumulada, no llegaba a ser violento. Algunas señoras rezaban con los ojos cerrados y las manos al aire mientras otros cantaban el himno nacional”.

IMÁGENES SENSBILES La violencia, la peor cara de la polarización política:

Sin dudas, se trata de una demostración del poder de fuego del líder de derecha que, tras su primer mandato, conserva -en una situación de polarización extrema- la mitad de los votos del país.

El “fantasma del comunismo” sobrevuela todas las marchas y protestas de la extrema derecha (no con exclusividad en Brasil). Ahora todas las instituciones trabajan para contener estas manifestaciones que denuncian “fraude”, sin más pruebas que las creencias propias.

La Corte Suprema autorizó a la Policía Militar a identificar camiones utilizados para bloquear el tráfico para que se aplique una multa de 100.000 reales (más de 19.000 dólares) por hora y detención.