La estrella del fútbol americano de la NFL O.J. Simpson, murió este miércoles a los 76 años. Su absolución en un polémico juicio 1995 en el llamado "juicio del siglo" por los asesinatos de su exesposa y un amigo de ella conmovió al mundo.

"El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer", escribió su familia en la red social X.

Simpson, nacido el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, murió en Las Vegas.

Era miembro del Salón de la Fama desde 1985 por su desempeño en el fútbol americano.

Además de su carrera en el deporte, Simpson trabajó como actor en la miniserie de televisión Roots y en las películas El puente de Casandra, Capricornio Uno, The Klansman, El coloso en llamas, Back to the Beach y la trilogía La pistola desnuda.

También tuvo breves apariciones como comentarista para Monday Night Football y The NFL on NBC y fue anfitrión de un episodio de Saturday Night Live.

En 1994 fue acusado en el llamado "juicio del siglo" de asesinar a su exesposa Nicole Brown y a Ronald Goldman, un camarero amigo de ella.

En 1995 el jurado lo declaró inocente, aunque luego en 1997 una corte civil lo declaró culpable y lo obligó a pagar 33,5 millones de dólares por daños, una cuenta que nunca saldó.

En 2007 fue arrestado en Las Vegas por secuestrar y robar a mano armada a dos coleccionistas de objetos deportivos.

Pasó nueve años en prisión en el Centro Correccional Lovelock en Nevada y recuperó la libertad en 2017.

Fuente: Página 12