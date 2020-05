Apple y Google han lanzado la tecnología de teléfonos inteligentes para notificar automáticamente a las personas que podrían haber estado expuestas al coronavirus.

Las compañías anunciaron la colaboración sin precedentes para aprovechar su tecnología para ayudar a rastrear y contener la propagación del coronavirus el mes pasado, y dicen que 22 países y varios estados en USA ya planean desarrollar aplicaciones telefónicas voluntarias utilizando su software. Ya desde marzo, los gobiernos europeos discuten sobre este enfoque de prevención.

El software se basa en la tecnología inalámbrica Bluetooth para detectar cuándo alguien que descargó la aplicación ha pasado tiempo cerca de otro usuario de la aplicación que luego da positivo por el virus.

Muchos gobiernos ya han intentado, en su mayoría sin éxito, implementar sus propias aplicaciones telefónicas para combatir la propagación de la pandemia de Covid-19. Muchas de esas aplicaciones han encontrado problemas técnicos en teléfonos Apple y Android y no han sido ampliamente adoptadas. A menudo usan el GPS para rastrear la ubicación de las personas, que Apple y Google están omitiendo de su nueva herramienta debido a preocupaciones de privacidad y precisión.

Las agencias de salud pública de Alemania y los estados de Alabama y Carolina del Sur han estado esperando usar el modelo Apple-Google, mientras que otros gobiernos han dicho que las restricciones de privacidad de los gigantes tecnológicos serán un obstáculo porque los trabajadores de salud pública no tendrán acceso a los datos.

Las compañías dijeron que no están tratando de reemplazar el rastreo físico de los contactos, un pilar de control de infecciones que involucra a trabajadores de salud pública capacitados que se comunican con personas que pueden haber estado expuestas a una persona infectada.

Señalan que su sistema automático de "notificación de exposición" puede ser un gran auxiliar de ese proceso y retrasar la propagación de Covid-19, especialmente por que permitirá la notificación aún a personas que el contagiado no conoce.

La identidad de los usuarios de la aplicación estará protegida por cifrado y balizas de identificación anónimas que cambian con frecuencia. El software se podrá descargar en la mayoría de los modelos de Android y iPhone lanzados desde septiembre de 2015.

"La adopción del usuario es clave para el éxito y creemos que estas fuertes protecciones de privacidad también son la mejor manera de alentar el uso de estas aplicaciones", dijeron las compañías en un comunicado conjunto el miércoles.

Las compañías dijeron que la nueva tecnología, producto de una rara asociación entre los gigantes tecnológicos rivales, resuelve algunos de los principales desafíos técnicos que los gobiernos han tenido para construir aplicaciones basadas en Bluetooth. Facilitará que los teléfonos iPhone y Android se detecten entre sí, trabajen a través de las fronteras nacionales y regionales y solucionen algunos de los problemas que llevaron a las aplicaciones anteriores a agotar rápidamente la batería de un teléfono.

La declaración del miércoles también incluyó comentarios de funcionarios estatales en Dakota del Norte, Alabama y Carolina del Sur indicando que planean usarlo.

"Invitamos a otros estados a unirse a nosotros para aprovechar las tecnologías de teléfonos inteligentes para fortalecer los esfuerzos existentes de búsqueda de contactos, que son críticos para que las comunidades y las economías vuelvan a funcionar", dijo el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, un republicano.

Dakota del Norte ya había lanzado una aplicación de seguimiento de ubicación que usa aproximadamente el 4% de los residentes del estado, más que otros estados de EE. UU. Con aplicaciones similares, pero está muy por debajo de la tasa de participación que, según los expertos, es necesaria para que dicha tecnología sea útil.

Tim Brookins, CEO de ProudCrowd, una startup que desarrolló la aplicación de Dakota del Norte, dijo el miércoles que ahora se les pedirá a los habitantes de Dakota del Norte que descarguen dos aplicaciones complementarias: su modelo, para ayudar a los trabajadores de salud pública a rastrear dónde han estado los pacientes de Covid-19, y el modelo Apple-Google, para notificar en privado a las personas que podrían haber estado expuestas al virus.