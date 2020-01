China sufre desde semanas atrás un brote de neumonía vírica, provocado por lo que fue identificado por las autoridades sanitarias como un coronavirus.

Durante el fin de semana, se reportaron 139 casos nuevos. Las infecciones que fueron confirmadas se dan en ciudades que superan los mil kilómetros de distancia entre ellas.

La capital china, Pekín, informó de dos casos. El centro tecnológico del sur de Shenzhen reportó un caso sospechoso. Muchos de los casos iniciales del coronavirus se relacionan con un mercado de mariscos en Wuhan, el cual fue cerrado mientras las autoridades investigaban. Algunas muestras ambientales tomadas en el lugar dieron con una identificación positiva del virus.

Ante las próximas celebraciones del Año Nuevo Lunar Chino, los desplazamientos en el país asiático crecen por decenas de millones, lo que podría explicar la veloz propagación del coronavirus.

El presidente chino, Xi Jinping, declaró que es "extremadamente crucial" tomar las medidas necesarias para combatir el esparcimiento. De acuerdo con la agencia china CCTV, el primer mandatario dijo: "El reciente brote de neumonía por coronavirus en Wuhan y otros lugares debe ser tomado muy seriamente".

"Los comités de los partidos, los gobiernos y los departamentos relevantes en todos los niveles deben poner la vida y la salud de las personas en primer lugar. Deben asegurar que las masas tengan un Festival de Primavera (Año Nuevo) tranquilo, pacífico y alegre", afirmó.

En tanto, ya se confirmaron más de doscientos casos y hubo tres muertes debido a esta enfermedad respiratoria. Se registraron casos en Tailandia, Japón y Corea del Sur, este último importado desde China continental. La Organización Mundial de la Salud afirma que los síntomas incluyen fiebre, dificultad para respirar y posibles lesiones en ambos pulmones.

Como cientos de personas que estuvieron en contacto con los pacientes con diagnóstico confirmado no se enfermaron, la comisión municipal de higiene y salud de Wuhan sostiene que el virus no se transmite fácilmente entre humanos. De todos modos, no descarta una transmisión limitada de persona a persona.

Desde la Comisión Nacional de Salud de China afirman que el brote es "prevenible y controlable". Y agregan que aún "no se ha encontrado la fuente del nuevo tipo de coronavirus, no entendemos completamente cómo se transmite el virus, y los cambios en el virus todavía necesitan ser vigilados estrechamente".

La cepa de virus que inició este brote es de la misma familia del que originó la epidemia de síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV), que mató a más de 770 personas a principios de la década de 2000 y se extendió por una docena de países. Al inicio de la crisis, en 2002, China retuvo la información.

En la actualidad la política de divulgación se da de manera opuesta: el presidente chino ordenó a los departamentos gubernamentales que divulguen rápidamente la información sobre el virus y profundicen en la cooperación y comunicación internacional, tanto con la Organización Mundial de la Salud y otros países y regiones relevantes, según declaró el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores.

