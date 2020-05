Investigadores chinos que analizaron el esperma de hombres infectados con Covid-19 encontraron que un 16% de ellos tenía el nuevo coronavirus en su semen, lo que abre una pequeña posibilidad de que la enfermedad se transmita sexualmente.

Un estudio realizado por médicos en el hospital municipal Shangqiu de China de 38 hombres hospitalizados con la enfermedad encontró que seis de ellos (16%) dieron positivo para Sars-CoV-2 en su semen.

Los investigadores afirman que si bien los hallazgos son preliminares y se basan en un pequeño número de hombres infectados, se necesita más investigación para ver si la transmisión sexual podría desempeñar un papel en la pandemia de Covid-19.

"Se requieren más estudios con respecto a la información detallada sobre la eliminación del virus, el tiempo de supervivencia y la concentración en el semen", escribió el equipo en un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association.

"Si se demostrara que Sars-CoV-2 puede transmitirse sexualmente significaría un aporte fundamental en la prevención", dijeron.

Expertos independientes señalan que los hallazgos son interesantes, pero que debe considerarse con precaución y en el contexto de otros pequeños estudios que no han encontrado el nuevo coronavirus en semen. Un pequeño estudio previo de 12 pacientes con Covid-19 en China en febrero y marzo encontró que todos dieron negativo para Sars-CoV-2 en estos análisis.

Allan Pacey, profesor de andrología en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, dijo que los estudios no deberían considerarse concluyentes, ya que había algunas dificultades técnicas para analizar el semen en busca de virus. Dijo que la presencia de Sars-CoV-2 en los espermatozoides no mostró si es activo y capaz de causar infección.

"Sin embargo, no debería sorprendernos si el virus que causa Covid-19 se encuentra en el semen de algunos hombres, ya que esto se ha demostrado con muchos otros virus como el Ébola y el Zika", dijo.

Sheena Lewis, profesora de medicina reproductiva en la Queen's University Belfast, enfatizó que este era un "estudio muy pequeño" y dijo que sus hallazgos estaban en consonancia con otros estudios pequeños que muestran bajo o nulo Sars-CoV-2 en las pruebas de muestras de semen.

"Sin embargo, aún no se conocen los efectos a largo plazo de Sars-CoV-2 en la reproducción", dijo.