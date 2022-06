La comunidad de TikTok está de luto tras la muerte de Cooper Noriega, el joven que tenía casi dos millones de fanáticos en la plataforma y falleció a los 19 años el jueves pasado. Hasta el momento se desconoce la causa de su deceso, aunque se sabe que lo encontraron inconsciente en un estacionamiento de un shopping a las afueras de Los Ángeles.

Luego de conocer la triste noticia, sus seguidores se mostraron desconsolados en los posteos de Noriega y expresaron su dolor por lo sucedido.

Según publica TMZ, una persona que se encontraba ocasionalmente en el lugar llamó al 911 tras encontrarlo inconsciente. Cuando llegaron los paramédicos realizaron todas las técnicas de reanimación correspondientes, no pudieron lograr que el joven responda.

Al parecer, Cooper no presentaba signos de traumatismo y tampoco se habla de abuso de sustancias ilegales. No había lesiones. Su cuerpo se encontraba en el piso, no adentro del auto. Por el momento, las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer la situación.

Pero lo que a muchos de sus seguidores les llamó la atención fueron varios de los mensajes que el joven había dejado el mismo día de su fallecimiento, de manera que, "cobraba sentido su muerte".

En uno de sus video de Tik Tok, Cooper expresaba la posibilidad de fallecer a una pronta edad. "¿Quién más pensó que va a morir joven?", escribió en su publicación. Mientras que en su perfil de Instagram, fijó una imagen en la que habla sobre sus problemas de salud mental y adicciones, que comenzaron a sus 9 años.

"Me gustaría usar la influencia que me han dado para crear un espacio basado en la difusión de la conciencia y la normalización de hablar sobre enfermedades mentales", dijo el 6 de junio pasado.

"Mi objetivo es eventualmente abrir un centro de rehabilitación donde las personas no queden traumatizadas al final de su recuperación, y donde las reuniones con el personal tengan a gente de confianza. Una de las muchas cosas que aprendí mientras luchaba contra la adicción fue que rodearse de personas negativas solo te deprimirá", agregó el joven.

"Por esa razón, esta discordia está destinada a unirnos a todos y a crear un espacio seguro donde las personas puedan desahogarse y ayudar a otros en sus momentos difíciles", concluyó el joven.

Fuentes TMZ; Diario Show