En la localidad de Treinta y Tres, en Uruguay, más de 70 personas concurrieron a un velatorio de una mujer que padecía coronavirus, y en el que se encontraba una familiar que también dio positivo a Covid-19.

Este caso está vinculado al foco de la mutual Médica Uruguaya que se vive en Montevideo. Según explicó a Montevideo Portal el director departamental de Salud, José Quintín Olano, la mujer se trasladó de Treinta y Tres a la Médica Uruguaya en junio por una patología no vinculada a la Covid-19. Allí se le hizo un test a ella y a la familiar que la acompañó para cuidarla, dando ambos negativos. Tampoco tenía registro de haber estado en contacto con un positivo. Falleció hace pocos días y un test post mortem de Covid-19 le dio positivo, aunque no es claro que la enfermedad haya colaborado en su fallecimiento, ya que padecía otras patologías de fondo.

El velorio de la mujer se realizó en Treinta y Tres, con la concurrencia de al menos 71 personas. El domingo, el test realizado a la familiar que cuidaba a la fallecida también dio positivo. A raíz de ello, la dirección departamental de Salud inició el rastreo de todas las personas que asistieron al velorio, ya que estuvieron en contacto estrecho con la mujer que tiene el virus.

"Lo importante que no se escape nadie que haya tenido contacto con la positiva", dijo a Montevideo Portal el director de Salud. Con ese objetivo, se pidió permiso a los familiares para hacer un comunicado de prensa solicitando a quienes asistieron al sepelio que se comuniquen con las autoridades, ya que no hay una lista de los concurrentes y en un momento delicado como el vivido puede haber pasado algunas persona inadvertida.

"En principio es una situación que vamos a poder manejar bien. Todo hace pensar que es de menor gravedad que lo vivido en junio", manifestó Quintín.

El funcionario es optimista porque las personas fueron cuarentenadas al poco tiempo del contacto, y "cuando uno recién se contagia no tiene la carga viral suficiente para contagiar a su vez a otras personas", señaló. Además, aclaró que todos los test hechos hasta ahora a los concurrentes dieron negativo, aunque se volverán a hacer los exámenes el jueves que viene.

"Yo creo que si bien puede aparecer algunos positivos producto del contacto con esta familiar, es poco probable que hayan podido contagiar a otra persona y eso da cierta tranquilidad", afirmó.

El director de Salud no quiso hablar de irresponsabilidad de familiares en el velorio ni aludir a este caso en concreto, debido a la situación delicada que les tocó vivir, pero sí hizo apreciaciones generales. "En términos generales todos sabemos que lo ideal es que a un velatorio ingresen exclusivamente los familiares y se mantenga la distancia. Hace un tiempo, cuando me tocó asistir a un velorio de alguien cercano, advertí la dureza de esta enfermedad. Es algo tan triste que se muera un familiar cercano y que no podamos abrazar a las personas que queremos; hay que verla de cerca para apreciar el dolor que produce esta enfermedad", dijo. "A los velatorios se pide que vaya la menor cantidad de gente posible y se mantenga el menor contacto pero es una situación muy difícil", puntualizó.

En Treinta y Tres, además del caso positivo de esta mujer, hay siete personas recuperándose del foco anterior. Quintín Olano dijo que es de esperar que este brote se cierre en los próximos días. "Fue una cepa que produjo muchos cuadros sintomáticos, casi un 80%, y no aumentó en estas semanas ninguna consulta por síntomas. El control de ese foco fue efectivo", comentó.

Actualmente, Uruguay tiene 1064 casos confirmados de los cuales hay 33 personas fallecidas y 927 recuperadas.

Fuente: Montevideo Portal