Ed Sheeran compartió unas lindas palabras hacia su amigo Paulo Londra.

Recordemos que el músico británico realizó el videoclip de la canción "Nothing On You" junto a Londra y Dave, en 2019.

Sheeran habló sobre el cantante local: “Nosotros seguimos en constante contacto..., porque él tuvo una hija al mismo tiempo que yo tuve a mi hija… él es un humano con un corazón tan bueno… La primera vez que lo conocí, su energía y su aura daban tanto amor… realmente me agrada, me cae muy muy bien”.



En cuanto al problema legal que tiene Londra sobre publicar nuevos temas, Sheeran opina: “Sólo pienso en lo mal que está eso. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? Hablé con J Balvin en profundidad sobre esto… y hablamos sobre que es un crimen que no pueda producir su música, así que el responsable tiene que cambiar eso”.



La situación musical de Paulo Londra, finalmente estaría llegando a una solución, por lo que el artista cordobés pronto podrá nuevamente producir sus propias canciones.



Por su lado, Paulo Londra agradeció el mensaje de Sheeran, en una historia de su perfil de Instagram.



Mirá el video con el mensaje completo de Ed Sheeran: