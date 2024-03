La Princesa de Gales Kate Middleton reveló este viernes que sufre cáncer y que afronta un tratamiento de quimioterapia desde febrero.

En un video grabado en los jardines del Castillo de Windsor por la BBC, Middleton se presentó sentada en un banco de madera y vestida con un sweater blanco con rayas negras.

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", dijo la Princesa.

En el último tiempo los rumores sobre el estado de salud de Middleton y la posible separación del príncipe William llegaron a los principales canales de noticias en el Reino Unido.

La Princesa de Gales explicó que el cáncer fue descubierto después de una cirugía abdominal mayor en enero pasado.

La ausencia de Middleton en eventos oficiales se remonta a diciembre del año pasado y los rumores sobre su salud se acrecentaron después de una publicación para el Día de la Madre que más tarde se descubrió que había sido editada.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, señaló.

La enfermedad de la Princesa de Gales se suma a la del Rey Carlos quien dos meses atrás también anunció que padecía cáncer.