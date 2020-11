El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, acaba de formalizar el protocolo que tendrá la toma de muestra del test de saliva para detectar la presencia del covid-19, cuya finalidad es ser una alternativa y no reemplazar al hisopado nasofaríngeo.

El documento revela las pautas que deberán seguir los pacientes y los encargados de la toma de muestra, para cumplir con los requerimientos,. Se destacan: ayuno previo de 30 minutos, no fumar y estar sin maquillaje u otros productos cosméticos.

La semana pasada, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reveló que esta modalidad de examen comenzó a aplicarse en algunas regiones. "Es un test que podrá hacerse a lo largo de todo Chile, va a facilitar no solamente la toma de muestra sino también disminuirá el riesgo de contagio para los profesionales de salud. Por lo tanto es una técnica que ya está implementada, ha sido validada por las universidades, ya ha sido validada por el Instituto de Salud Pública y esperamos que la mayor cantidad de laboratorios se sumen a esta técnica de laboratorio", explicó entonces la funcionaria.

Respecto a las recomendaciones a seguir, desde el ISP recalcaron que 30 minutos antes de la toma de muestra el paciente no deberá ingerir alimentos ni líquidos, excepto agua; no deberá masticar chicle, fumar o utilizar algún tipo de spray bucal antes de la toma de muestra; no debe lavarse los dientes, ni utilizar enjuagues bucales o hilo dental antes de la toma de muestra; y deberán ser removidos productos cosméticos, bálsamos o cremas labiales".

Asimismo, para el proceso de la toma el paciente deberá lavarse las manos según el protocolo del Ministerio de Salud, luego deberá retirarse la mascarilla y comenzar a acumular saliva en el interior de la boca, para posteriormente sujetar el tubo en posición vertical y llenar el tubo con saliva con un mínimo 2 ml de muestra.

Por otra parte, quien supervise la toma del examen deberá "rotular el tubo tomando las precauciones de identidad de la persona a la cual se le toma la muestra y colocar el tubo al interior de la bolsa de plástico hermética y cerrarla". Se precisa que la conservación de la muestra debe ser a temperatura de 2ºC-8ºC, "hasta su envío al laboratorio dentro de un periodo máximo de 8 horas".

Se espera que esta modalidad de análisis contribuya con rastreos más eficaces de la pandemia.