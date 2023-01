Brasil continúa en estado de conmoción. El Gobierno federal decidió reforzar la seguridad ante una nueva amenaza por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro, quien continúa en los Estados Unidos.

Los grupos radicalizados convocaron -para la tarde de este miércoles- a movilizar en las principales ciudades del país, tres días después de que una de estas marchas acabara en la vergüenza y los destrozos dentro del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia, en una triste e histórica jornada.

Las medidas de seguridad surgen ante la petición de la Abogacía General de la Unión y de la Fiscalía para prevenir posibles acciones golpistas y, según explicó el ministro de la Presidencia, Rui Costa, el Gobierno ha decidido aumentar el despliegue de uniformados.

“Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, adoptamos una posición de precaución en torno a la seguridad de la Explanada de los Ministerios y en ciudades de todo el país”, dijo Costa en declaraciones a medios brasileños.

Publicar y borrar

Bolsonaro difundió durante la noche del martes un video en sus redes sociales que expresaba que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva “no fue elegido por el pueblo” , sino por los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral. Publicado transcurridas 48 horas desde el intento de golpe de Estado, el posteo del excapitán del Ejército se volvió rápidamente viral; fue eliminado con la misma rapidez. Fue el propio Bolsonaro quien borró la publicación a los pocos minutos.

El video, viralizado y luego borrado de origen, exhibía un fragmento de una entrevista del fiscal Felipe Gimenez, del estado de Mato Grosso do Sul, abiertamente bolsonarista. El fiscal sostenía que la victoria de Lula fue un fraude y que el voto en las urnas electrónicas no era de fiar. El video remataba con la siguiente leyenda: “Lula no fue elegido por el pueblo, fue escogido por el STF y el TSE” .

La publicación de Bolsonaro cuestionando la victoria del Partido dos Trabalhadores vio la luz en un momento sumamente sensible, en un contexto de nuevas convocatorias de protestas por parte de la derecha radical.

En once días de gobierno, la ultraderecha y las amenazas sobre los poderes de la democracia sigue siendo el principal drama que afronta el PT

La Abogacía General de la Unión, que representa al Estado, pidió que se tomen medidas para evitar nuevos incidentes. El interventor federal en Brasilia, Ricardo Cappelli, ordenó reforzar la seguridad en el Distrito Federal, y el juez Alexandre de Moraes prohibió expresamente el corte de rutas y la invasión de edificios públicos en todo Brasil.

Con información de El País