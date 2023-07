Un hombre que se dedica a vender plantas en el balneario Ocean Park, Maldonado, donde también reside, fue atacado por un grupo de tres personas que lo golpearon, lo subieron a una camioneta y lo llevaron hasta una comisaría bajo la sospecha de que les había robado , pese a que él afirma ser inocente.

El hurto en cuestión tuvo lugar el sábado de la semana pasada. Una persona denunció que le robaron una garrafa de 13 kilos, un televisor de 32 pulgadas y prendas de vestir. Por este episodio fue detenido el jueves un hombre de 32 años. “Fue detenido en la vía pública, mediante arresto ciudadano y derivado a una unidad policial”, indica el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado.

El viernes este hombre, que contaba con varios antecedentes penales, fue condenado por un delito de receptación.

Pero, en paralelo, el jueves un grupo de personas salió a la caza de otros presuntos involucrados. Y uno de ellos fue Gabriel Pérez, el vendedor de plantas de Ocean Park, conocido por varios de sus vecinos, que incluso emitieron una declaración pública para respaldarlo.

Pérez dijo que se encontraba en la esquina de Domingo Faustino Sarmiento y la ruta Interbalnearia cuando “iba a cargar una garrafa de tres kilos” que usa para cocinar y de repente una camioneta con matrícula argentina paró delante de él, una mujer bajó y lo acusó de ladrón y a continuación otra camioneta, también de chapa argentina, arribó al lugar.

Tres hombres descendieron y comenzaron a golpearlo. “Me empiezan a agredir sin siquiera preguntarme nada”, dijo y relató la agresión, que incluyó el detalle de que uno de los victimarios lo golpeó en la cabeza “muchísimas veces con el puño” mientras le preguntaba dónde estaba lo que presuntamente había robado.

“La verdad, estoy dolorido todavía y muy apenado, no entiendo todavía, no entiendo cómo me pasó esto a mí”, señaló. “No me siento bien emocionalmente todavía, ni físicamente , sigo con dolores en el lado derecho de mi cabeza”, agregó luego.

El parte policial indica que, “tras ser derivado a un centro asistencial, el certificado médico primario indicó que tendría un hematoma a nivel ocular derecho” y que Pérez presentó la denuncia, de la que luego se dio parte a Fiscalía. Allí se dispuso una serie de actuaciones y los agresores fueron identificados y citados en carácter de emplazados, informó la Jefatura de Maldonado.

