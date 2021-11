Columna política semanal de Andrés Daín - NDOM (03/11)

Como lo viene haciendo en las últimas semanas, Andrés Daín analiza las apariciones públicas de Juan Schiaretti quien se ha puesto al hombro la campaña post-PASO y sigue marcando sus diferencias con Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

En sus últimas entrevistas, el gobernador volvió a reiterar su posición contra las retenciones y lo que considera un desigual reparto de subsidios a los servicios. También, insiste con su idea del "partido cordobés" para marcar distancia con sus dos competidores "nacionales".

La confrontación ahora es "Provincia vs Nación", "Córdoba vs AMBA" y ya no tanto "Peronismo vs Antiperonismo" o "Kirchnerismo vs Antikirchnerismo".