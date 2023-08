Tras los robos en banda que sacudieron a la provincia de Córdoba el lunes a la noche, el programa Vuelo Nocturno convocó a Carlos Massei, el Ministro de Desarrollo Social para conocer la mirada del gobierno local sobre estos hechos violentos en medio de la campaña electoral.

Según el funcionario provincial la crisis económica del país se hace sentir. “En Argentina la inflación carcome el bolsillo de la gente, se fue incrementando la pobreza e indigencia, no crece el empleo privado, si no el monotributista, incluso personas con trabajo genuino no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Con estos rasgos, la sociedad está sufriendo”, describió por la pantalla de Canal 10.

Sin embargo, para Massei este contexto no justifica ni los ataques ni los robos violentos que se vivieron en distintas localidades del territorio nacional y, a nivel local, en Capital y Río Cuarto, principalmente.

“Son hechos de vandalismo, robo o intento de robo en manada”, aclaró el ministro y continuó:

“No son saqueos porque no va la familia, fueron jóvenes y adolescentes. De los veinticuatro detenidos en Río Cuarto, sólo nueve son adultos”.

No obstante reconoció que esta situación genera zozobra en la población y miedo en los comerciantes.