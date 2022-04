Este lunes, la Corte Suprema dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar inmediatamente y, para ello, asumió la presidencia Horacio Rosatti, el titular del máximo tribunal.

No tardaron en aparecer las críticas, principalmente de funcionarios y legisladores, incluso la vicepresidenta Cristina Fernández, el pasado miércoles, ya había apuntado contra la Corte diciendo que son la "casta de la que nadie habla".

Si bien en el Senado se logró media sanción al proyecto del oficialismo que proponía diecisiete representantes, la Cámara de Diputados no lo trató y la fecha para hacerlo llegó a su límite el 15 de abril. Tras vencerse el plazo otorgado, Rosatti asumió la presidencia del cuerpo que designa y remueve jueces, y quedó habilitado para tomar el juramento del resto de los representantes.

Para comprender mejor el tema, el programa Con el Diario del Lunes invitó a José Fabián Asís, consejero suplente del Consejo de la Magistratura.

“Lo que sacó la Corte es la aclaración del fallo que emitió en diciembre de 2021, donde convalidaba el acuerdo de inconstitucionalidad y le otorgaba un tiempo al Congreso para que resuelva el asunto. Al no haberse sancionado la reforma en el Parlamento, se volvió a la antigua legislación”, explicó quien también es presidente del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba.

Cuando en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se cambió la Ley y el Consejo quedó conformado por trece integrantes, por tanto se redujo la cantidad de cada estamento, quedando en supremacía numérica el sector político con siete representantes frente a los seis que obtenían los cuadro técnicos, es decir, jueces, abogados y académicos. “Se declaró inconstitucional porque no garantizaba el equilibrio de los estamentos y pasaron muchos años sin que se resolviera el tema por vía del Congreso”, sostuvo el consejero por Canal 10.

“Fue un proyecto de Cristina Fernández, que en aquel momento era senadora. El mismo alegaba que con veinte miembros era difícil llegar a un acuerdo y que la reducción serviría para hacerlo mas ágil. Desde entonces, el Consejo ha demostrado que sigue con las mismas demoras como cuando funcionaba con veinte representantes. La cantidad no es lo determinante, también depende de los acuerdos políticos”, afirmó.

Asìs señaló que para los judiciales, “con la reforma que se pretendía, no se respetaba el equilibrio en la conformación del organismo” y, según su visión, es el mismo argumento el que encontró la Corte. “El máximo tribunal señaló que no se respetaron los equilibrios entre cuadros técnicos y políticos, entonces al no salir una nueva Ley del Congreso, lo que hizo es retrotraer a lo que existía antes, que sí lo garantizaba”, expresó el magistrado.